Черновицкая полиция задержала фермера, собиравшегося "выбить" деньги из другого бизнесмена

В Черновицкой области правоохранители сымитировали похищение бизнесмена, которого собирался похитить ради получения денег предприниматель из соседней Хмельницкой области, и задержала его по подозрению в организации похищения. Об этом говорится в сообщении черновицкой полиции.
Отмечается, что, получив информацию о подготовке к возможному похищению граждан, полиция установила личность злоумышленника, его потенциальных жертв и схему преступления.
50-летний фермер из Хмельницкой области собирался организовать похищение нескольких предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Он намеревался потребовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности.
Первым должен был стать 55-летний житель Винницкой области. По мнению злоумышленника, тот должен ему заплатить 150 тысяч долларов. По данным полиции же, такого долга на самом деле не было.
Вымогатель планировал похитить бизнесмена, удерживать его в Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить его родственников передать указанную сумму.
Для спасения потенциальной жертвы фермера полицейские имитировали похищение и задокументировали противоправные действия злоумышленника. По результатам операции с участием спецподразделения КОРД организатор преступления был задержан. В свою очередь, жизни и здоровью бизнесмена из Винницкой области, как отмечают в полиции, теперь ничего не угрожает.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Полицейские сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. За это ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в конце ноября в Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей.