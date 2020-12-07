Черновицкая полиция задержала фермера, собиравшегося "выбить" деньги из другого бизнесмена

В Черновицкой области правоохранители сымитировали похищение бизнесмена, которого собирался похитить ради получения денег предприниматель из соседней Хмельницкой области, и задержала его по подозрению в организации похищения. Об этом говорится в сообщении черновицкой полиции.

Отмечается, что, получив информацию о подготовке к возможному похищению граждан, полиция установила личность злоумышленника, его потенциальных жертв и схему преступления.

50-летний фермер из Хмельницкой области собирался организовать похищение нескольких предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Он намеревался потребовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности.

Первым должен был стать 55-летний житель Винницкой области. По мнению злоумышленника, тот должен ему заплатить 150 тысяч долларов. По данным полиции же, такого долга на самом деле не было.

Читайте также: В Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека ради выкупа

Вымогатель планировал похитить бизнесмена, удерживать его в Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить его родственников передать указанную сумму.

Для спасения потенциальной жертвы фермера полицейские имитировали похищение и задокументировали противоправные действия злоумышленника. По результатам операции с участием спецподразделения КОРД организатор преступления был задержан. В свою очередь, жизни и здоровью бизнесмена из Винницкой области, как отмечают в полиции, теперь ничего не угрожает.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Полицейские сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. За это ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в конце ноября в Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей.