В Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей

В Николаеве правоохранители раскрыли банду таксистов, промышлявших торговлей наркотическими и психотропными средствами, похащая и расстреливая при этом из травматического оружия людей, которые вмешались в их наркобизнес. Об этом сообщает Главное управление полиции в Николаевской области.

Так, утром 29 октября с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу был доставлен 32-летний мужчина. Установлено, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные ночью на проспекте Корабелов.

Злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли за город и выбросили у остановки. Мужчину нашли люди, которые и вызвали скорую.

В свою очередь, 5 ноября в Заводском районе Николаева 18-летний местный житель поехал на велосипеде к товарищу, а через некоторое время матери парня начали поступать SMS-сообщения от сына с просьбой о помощи, мол, он в беде и срочно нужны 12 тысяч грн. Трубку тот не брал, сообщая, что ему запрещают.

О происшествии женщина сообщила полиции. Неподалеку от места проживания потерпевшего, возле гаражей, полицейские нашли пять гильз к травматическому оружию и следы крови. На следующий день около 5:30 раненный потерпевший обратился за помощью к патрульным, находившимся на дороге у погрузочно-взвешивающего комплекса.

Правоохранители сразу узнали парня по ориентировке. По его словам, неизвестные обстреляли его, нанеся многочисленные огнестрельные ранения, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Кроме этого, они отобрали велосипед и мобильный телефон. Пострадавшему удалось сбежать и попросить о помощи. Он был госпитализирован в реанимацию.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники — жители областного центра, таксисты, в возрасте от 21 до 30 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности "за хулиганство на антигосударственном митинге".

25 ноября оперативники Управления уголовного розыска и двух отделов полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов.

По местам их проживания и в автомобилях проведены семь обысков, в ходе которых изъяли оружие, денежные средства, нашли расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания, а также обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства.

Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям восемь человек, являющихся таксистами. Некоторые одновременно с перевозкой людей занимались еще и бесконтактным сбытом наркотиков и психотропов в Николаеве, используя канал в мессенджере. С ними работают следователи.

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По предварительной информации, с одним из пострадавших злоумышленники расправились таким образом потому, что он забирал их уже расставленные закладки до того, как это могли сделать клиенты. В отношении наркобизнеса таксистов решается вопрос о привлечении их к ответственности по части 1 статьи 307 и статье 309 Уголовного кодекса.

Пока что действия злоумышленников квалифицируются по части 2 статьи 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 4 статьи 187 (разбой), части 4 статьи 189 (вымогательство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием).

Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий — установлен и объявлен в розыск. За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним также, что ранее в ноябре таксист Uber влетел в Киеве в людей на остановке, в результате чего погибли два человека.