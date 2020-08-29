Транспорт 1 час назад

Мининфраструктуры решило ввести для таксистов патент

Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Водители, которые работают в сфере перевозок пассажиров на заказ, должны будут оформлять специальный патент, который позволит им легально заниматься этим видом деятельности.

Об этом рассказал генеральный директор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян в эфире телеканала "ДОМ".

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По его словам, на сегодняшний день в Мининфраструктуры разработан законопроект, который позволит вывести таксистов "из тени".

"В сфере перевозок пассажиров на заказ — то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие — в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица-предприниматели, не юридические лица. Для того чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие как "патент". Назвать это можно как угодно, суть от этого не меняется. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности", — отметил Погосян.

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Чиновник отметил, что водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и так далее. Его стоимость на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года.

Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то, соответственно, сумму надо разделить на 12. Для электромобилей эта стоимость будет в два раза меньше.

"На самом деле мы создаем условия, при которых люди бы — а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, — работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", — пояснил Погосян.

Напомним, с сентября в Киеве может заработать "Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью".

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