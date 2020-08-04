Транспорт 1 час назад

В Киеве запустят социальное такси для инвалидов

Сначала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, в случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С сентября в Киеве может заработать "Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью".

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Марина Хонда.

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По ее словам, сначала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу.

В случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тысяч человек с инвалидностью требуют специализированную транспортную перевозку. "Инватакси" увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять больше перевозок и полностью покрыть потребность", — рассказала Хонда.

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Чиновница отметила, что потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19 тысяч 364 перевозки для 764 человек, в 2019 — 20 тысяч 152 перевозки для 801 нуждающегося.

За первый квартал 2020 года зарегистрировано почти 8 тысяч перевозок для 410 человек.

В КГГА отмечают, что запуск "Инватакси" упростит для родителей и их детей доступ к необходимым услугам.

Напомним, 29 октября прошлого года Верховная Рада на заседании приняла за основу законопроект №2031, которым повышается социальная помощь от государства по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства.

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