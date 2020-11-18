Общество 6 минут назад

В Киеве полиция поймала водителя маршрутки под кайфом (ВИДЕО)

На Виноградаре патрульные выявили признаки наркотического опьянения у водителя маршрута №180

В Киеве поймали маршрутчика-неадеквата. Фото: скриншот видео "Киева оперативного" В Киеве поймали маршрутчика-неадеквата. Фото: скриншот видео "Киева оперативного"
В Киеве поймали маршрутчика-неадеквата. Фото: скриншот видео "Киева оперативного"

Патрульная полиция Киева выявила утром 18 ноября водителя маршрутного такси, ездившего в состоянии с явными признаками наркотического опьянения, а также нашла у него подозрительные вещества. Об этом сообщается на странице столичных патрульных в Facebook.

Отмечается, что внимание полиции автобус марки Ataman, нарушавший правила движения, привлек на проспекте Свободы. Приблизившись к нему, инспекторы увидели, что водитель без защитной маски и ведет разговоры по мобильному телефону во время движения.

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Правоохранители остановили автобус и заметили у водителя явные признаки наркотического опьянения. Свое состояние он объяснил тем, что у него якобы болит зуб и он накануне принимал лекарства, название которых якобы не помнит.

В ходе поверхностного осмотра гражданина и автобуса был найден пакет с порошкообразным веществом и бутылка с веществом бурого цвета, вероятно, наркотического происхождения. Для извлечения веществ инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Подольского отдела полиции.

Сам водитель по требованию патрульных согласился пройти осмотр у врача-нарколога. На него составили протокол по трем статьям Кодекса об админнарушениях — 122-2 (пользование средствами связи во время движения транспорта), 44-3 (нарушение правил карантина) и части 1 статьи 130 (управление транспортом в состоянии опьянения).

Судя по видео и фотографиям с места событий пойманный на неадекватном поведении гражданин работает на маршруте №180, курсирующем между Троещиной и Виноградарем.

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