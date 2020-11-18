На платформах киевского метро установят 19 дефибрилляторов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено установить 19 дефибрилляторов на платформах станций. Согласно подписанному еще в середине сентября договору с поставщиком ООО "Дефгруп", они должны поступить до 31 декабря нынешнего года.

Как отмечается в сообщении КП, после ожидаемой поставки и предоставления необходимой документации по сертификации специалисты метрополитена проведут монтаж дефибрилляторов в определенных местах. Их установка реализуется в рамках проекта общественного бюджета от команды "Реаниметро".

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Оборудование по первой программе в количестве 52 единиц ранее было закуплено и передано Киевским городским центром общественного здоровья и установлено в кассах станций метро.

Отметим, что ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Киеве могут повторно закрыть метро в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

Тем временем из-за требования носить в метро маски уже случаются конфликты с полицией: так, на станции "Славутич" задержали гражданина, напавшего на правоохранителя из-за его замечания.

Напомним также, недавно в Киеве запустили скоростной мобильный интернет 4G на 23 станциях метро, доведя количество таких станций до 45. Без 4G остаются только "Теремки".