В Киеве из-за замечания об отсутствии маски напали на полицейского

6 ноября в Киеве, на станции метро "Славутич" задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии защитной маски.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем, работник полиции сделал ему замечание.

"Не желая соблюдать карантинных мероприятий, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать", — говорится в сообщении.

В результате происшествия милиционер получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

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Досудебное расследование осуществляется следственным отделом управления полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве.

Напомним, Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок, прикрывающих рот и нос, в общественных местах.

За соответствующий законопроект №3891 проголосовало, по данным на сайте парламента, 262 депутата.