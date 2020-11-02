Транспорт 30 минут назад

Ляшко рассказал, при каких условиях в Киеве снова могут закрыть метро

Подобный сценарий возможен, если столица попадет в "красную зону" карантина

Фото: Facebook/КП "Киевский метрополитен" Фото: Facebook/КП "Киевский метрополитен"
Фото: Facebook/КП "Киевский метрополитен"

В Киеве могут повторно закрыть метро в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Сегодня". По его словам, такой сценарий возможен, если столица попадет в "красную зону" карантина.

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"Если мы говорим о "красном" уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый — ограничение его работы. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", — рассказал Ляшко.

Он отметил, что в таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.

"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", — добавил Ляшко.

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Как сообщалось ранее, в Киеве разрешили возобновить работу метрополитена с 25 мая.

Напомним, 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Так, в красную зону теперь попадают 11 областных центров — Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Тернополь из красной зоны вернется в оранжевую.

Кроме него, послабления вводятся в большинстве районов Луганской области, вся подконтрольная Украине часть которой до этого была в красной зоне.

Зеленые и желтые зоны остаются только в Херсонской области. Помимо нее, красных зон пока не будет в Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. Также оранжевым остается Киев.

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