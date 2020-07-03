Политика и экономика 40 минут назад

В Минздраве рассказали, как метро влияет на распространение коронавируса

При этом, по словам главного санврача Украины Виктор Ляшко, открытие детских садов особенно не повлияло на статистику

Фото: Фокус Фото: Фокус
Фото: Фокус

Метро может быть одним из факторов распространения коронавируса, но как источник подземку сложно обнаружить.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью "Новому времени".

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Рассказывая о типичных сценариях заражения в Украине он привел пример Закарпатской области, которая в последние дни давала по 100 заболевших ежедневно.

"Разбирался, почему так произошло. Когда карантинные меры смягчили, были разрешены массовые и культурные мероприятия. Люди тут же начали праздновать дни рождения, свадьбы, храмовые праздники. Все это мероприятия, на которые съезжается много людей из различных населенных пунктов. Только на выходные происходит какое-то торжество, как на следующие выходные все, кто был там, на этих праздниках, идут как контактные. Вот этот механизм передачи мы отследили четко", — отметил он.

На уточняющий вопрос, сколько добавляет случаев заболевания метро Ляшко отметил, что подземка ухудшает статистику, но нужно разбираться в этой ситуации.

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"Метро открылось в Харькове, Днепре и Киеве, и в Днепре мы пока не видим роста заболеваемости, который четко связан с открытием метро. Метро может быть одним из факторов, но его как источник сложно обнаружить. Конечно, когда люди в час пик набиваются в вагоны киевского метро, это потенциально опасная ситуация. Но что мы как Минздрав можем сделать? Это вопрос к местным властям, почему не вводятся дополнительные составы, как можно максимально разгрузить общественный транспорт", — объясняет санврач.

А вот открытие детских садов, по словам Ляшко, прогнозировано не повлекли всплеска заболеваемости. В Минздраве есть статистика по всем случаям заболевания среди детей и за весь месяц есть только два садика с диагностированной коронавирусной инфекцией — в Броварах и Ракитном Киевской области. Это, как отметил чиновник, стало одним из аргументов того, что власти позволили проведение независимого внешнего оценивания выпускников этого года.

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Напомним, ранее Ляшко назвал показатели, превышение по которым вернет в Украину жесткий карантин. Среди них: загруженность коек более чем на 50%, тестирование менее 24 человек на 100 тысяч населения, коэффициент положительных выявленных случаев во время тестирования более чем 11% и рост количества случаев за последние семь дней по сравнению с предыдущими более чем на 10%.

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