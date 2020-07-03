В Минздраве рассказали, как метро влияет на распространение коронавируса

Метро может быть одним из факторов распространения коронавируса, но как источник подземку сложно обнаружить.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью "Новому времени".

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Рассказывая о типичных сценариях заражения в Украине он привел пример Закарпатской области, которая в последние дни давала по 100 заболевших ежедневно.

"Разбирался, почему так произошло. Когда карантинные меры смягчили, были разрешены массовые и культурные мероприятия. Люди тут же начали праздновать дни рождения, свадьбы, храмовые праздники. Все это мероприятия, на которые съезжается много людей из различных населенных пунктов. Только на выходные происходит какое-то торжество, как на следующие выходные все, кто был там, на этих праздниках, идут как контактные. Вот этот механизм передачи мы отследили четко", — отметил он.

На уточняющий вопрос, сколько добавляет случаев заболевания метро Ляшко отметил, что подземка ухудшает статистику, но нужно разбираться в этой ситуации.

"Метро открылось в Харькове, Днепре и Киеве, и в Днепре мы пока не видим роста заболеваемости, который четко связан с открытием метро. Метро может быть одним из факторов, но его как источник сложно обнаружить. Конечно, когда люди в час пик набиваются в вагоны киевского метро, это потенциально опасная ситуация. Но что мы как Минздрав можем сделать? Это вопрос к местным властям, почему не вводятся дополнительные составы, как можно максимально разгрузить общественный транспорт", — объясняет санврач.

А вот открытие детских садов, по словам Ляшко, прогнозировано не повлекли всплеска заболеваемости. В Минздраве есть статистика по всем случаям заболевания среди детей и за весь месяц есть только два садика с диагностированной коронавирусной инфекцией — в Броварах и Ракитном Киевской области. Это, как отметил чиновник, стало одним из аргументов того, что власти позволили проведение независимого внешнего оценивания выпускников этого года.

Напомним, ранее Ляшко назвал показатели, превышение по которым вернет в Украину жесткий карантин. Среди них: загруженность коек более чем на 50%, тестирование менее 24 человек на 100 тысяч населения, коэффициент положительных выявленных случаев во время тестирования более чем 11% и рост количества случаев за последние семь дней по сравнению с предыдущими более чем на 10%.