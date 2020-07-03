Ляшко назвал показатели, превышение по которым вернет в Украину жесткий карантин

По словам заммиинистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, есть четыре показателя, которые могут повлиять на возвращения жесткого карантина в стране.

Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

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"Есть четыре показателя. Три дня превышений по этим показателям обязывают органы местного самоуправления вводить более жесткие меры карантина. Среди показателей — загруженность коек более чем на 50%. Тестирование менее 24 человек на 100 тысяч населения, коэффициент положительных выявленных случаев во время тестирования более чем 11%. И рост количества случаев за последние семь дней по сравнению с предыдущими более чем на 10%. Через 10−15 дней такого режима город может вернуться к жесткому карантину", — отметил он.

Правда, по словам Ляшко, сегодня ситуация со смертностью от COVID-19 в Украине одна из лучших — 2,8%. Он отметил, что в среднем по миру показатель составляет около 3%, но есть страны, "где он 5% и где все 17%".

"Мы также понимаем, что есть разные подходы к сбору статистики. Мы сообщаем о любой смерти у больного с диагностированным случаем коронавирусной болезни или если диагноз был установлен посмертно. В других странах часто учитывается только коронавирус, который привел к смерти. То есть если у человека был инсульт и коронавирусная болезнь, то они не будут подавать этот случай как летальный от коронавирусной болезни", — объяснил он.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях в Украину вернется жесткий карантин. По его словам, важнейшим показателем в Кабмине считают загруженность койкомест в больницах. Он отметил, что в правительстве не хотят, чтобы она пересекала отметку в 50%.