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20 минут назад

В Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека ради выкупа

Сотрудники полиции удерживали мужчину, требуя 10 тысяч долларов

В Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека ради выкупа В Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека ради выкупа

Троих сотрудников одного из районных управлений полиции Киева подозревают в незаконном лишении свободы человека. Об этом говорится в сообщении прокуратуры столицы.

По данным следствия, указанные лица, не имея никаких законных оснований, задержали гражданина, занимавшегося продажей автомобиля. Его начали противоправно удерживать, требуя 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля. Получив от потерпевшего часть "выкупа" в размере 2 тысяч евро, полицейские отпустили его.

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Следователи территориального управления Госбюро расследований в Киеве сообщили сотрудникам полиции о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса, им грозит до пяти лет тюрьмы.

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Расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей.

Напомним, в начале ноября сообщалось о задержании преступной группы из четырех граждан Казахстана и двух жителей Киевской области, участники которой похитили и пытали предпринимателя.

В свою очередь, в Харьковской области Служба безопасности Украина накрыла ростовщиков, выбивавших с людей непомерные проценты, привлекая для этого местных уголовников.

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