Девяностые возвращаются? На Киевщине задержали банду рэкетиров (ФОТО, ВИДЕО)

В Киевской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали преступную группу из четырех граждан Казахстана и двух жителей столичной области, участники которой похитили и пытали предпринимателя.

Как сообщает отдел коммуникации Киевской области, о похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена.

"Злоумышленники похитили мужчину утром возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На поиски автомобиля злоумышленников сразу были ориентированы все наряды полиции, задействованы соответствующие структурные службы", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники вывезли потерпевшего в лес, привязали к дереву и пытали, требуя долг в $2 млн. Кроме того, напавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч в иностранной валюте.

"Мужчине удалось спастись, и благодаря неравнодушным людям он вернулся домой", — информирует Нацполиция.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след похитителей. Двух из них, 29-летнего и 49-летнего мужчин, задержали на территории Киевской области при поддержке спецназа.

При проведении обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги.

Также были изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

На сегодняшний день старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщили о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении младшего подельника.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и объявлен розыск. Полицейские проверяют задержанных мужчин на причастность к совершению других преступлений на территории области.