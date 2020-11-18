Общество 1 час назад

В Харьковской области СБУ накрыла ростовщиков, выбивавших с людей непомерные проценты

Организатора преступной группы задержали при получении очередной суммы

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, терроризировавшей жителей Харьковской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального управления спецслужбы Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать "проценты", размер которых превышал сумму кредита в несколько раз.

Кратко и по делу в Telegram

В случае неуплаты они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей, угрожая людям убийством, избиением и похищением.

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В одном из задокументированных эпизодов участники группы требовали от жительницы области почти 750 тысяч грн. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой.

Правоохранители задержали организатора преступной группы при получении части "долга" в размере 6 тысяч долларов. Решается вопрос о сообщении организатору и другим участникам преступной группы о подозрении.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры.

Отметим, что Национальный банк Украины в ближайшее время намерен ввести требование к микрофинансовым организациям доходчиво указывать реальную стоимость выдаваемых кредитов.

Напомним также, что ранее в ноябре СБУ разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

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