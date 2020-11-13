Происшествия 1 час назад

В аэропорту "Борисполь" таможенники создавали проблемы пассажирам ради взяток — СБУ (ФОТО)

Правоохранители разоблачили системное вымогательство взяток на таможенном посту в "Борисполе"

Задержание таможенников на взятке в "Борисполе". Фото: СБУ Задержание таможенников на взятке в "Борисполе". Фото: СБУ
Задержание таможенников на взятке в "Борисполе". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых "прикрывал" сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

"Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы сверхурочный провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды.

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"По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз", — доложили в спецслужбе.

Указано, что правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки.

Более того, сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в частности, руководителей поста.

Также продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним, ранее правоохранители задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тысяч.

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