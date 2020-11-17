Общество 10 минут назад

СБУ обыскала книжный рынок в центре Одессы из-за контрабандного алкоголя (ФОТО)

Силовики искали у торговцев рынка контрафактный алкоголь

Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: Думская
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ
Обыски на книжном рынке в Одессе, 17 ноября 2020. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины днем 17 ноября проводит следственные действия на ряде объектов в Одессе, в частности на Книжном рынке, располагающемся вдоль Александровского проспекта.

Как говорится в сообщении спецслужбы, силовики накрыли разветвленную сеть контрабанды и реализации подакцизных товаров.

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По данным СБУ, большие партии элитного алкоголя на "Книжку" завозили с нарушением таможенных правил, без оплаты акциза. На бутылки контрабандисты наклеивали поддельные акцизные марки.

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Открыто производство по части 3 статьи 199, части 3 статьи 209 и статье 229 Уголовного кодекса (изготовление поддельных акцизных марок, незаконное использование знака или фирменного наименования товара, отмывание доходов). Продолжаются обыски на рынке, на складах и по местам жительства фигурантов дела.

Напомним, ранее в ноябре СБУ сообщила, что прикрыла многомиллионную схему импорта нефтепродуктов в Украину. В октябре спецслужба СБУ изъяла в Одессе 750 кг психотропа, который используют боевики "Исламского государства".

Ранее на одесском промрынке "7-й километр" конфисковали 20 фур с контрабандной тюлевой тканью.

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