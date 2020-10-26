Из-за схем на рынке табака на уровне опта и розницы Украина теряет 15-17 млрд в год — СМИ

Главными проблемами табачной отрасли являются — уклонение от уплаты налогов, контрабанда и контрафакт, а также незаконное производство и реализация нелегальных табачных изделий.

Об этом гоовотится в статье издания РБК-Украина.

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В материале утверждается, что из-за неуплаты налогов бюджет теряет порядка 7-8 млрд грн ежегодно. Розничный акциз "бьет" по госказне еще порядка 2 млрд грн, а потери от нелегальной торговли исчисляются 5-6 млрд грн. Итого за счет серых схем государство на уровне оптовиков и розницы теряет 15-17 млрд грн ежегодно.

Автор приводит слова главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Начальник Налоговой отметил, что продажа сигарет за наличные — основная схема прикрытия "скрутки" НДС. От производителей сигареты поступают на три основных канала сбыта, после чего расходится на разных субъектов — где и происходит "скрутка" НДС.

С потерями от розницы ситуация схожая. Как известно, налог с розничной продажи табачных изделий все магазины платят с 2015 года. Его размер — 5% от стоимости каждой пачки сигарет. Однако, в 2018 году розничный акциз был уплачен лишь с 55% реализованных сигарет, говорится в материале.

На сегодняшний день, на рынке выдано 115 оптовых лицензий на торговлю сигарет но понять, кто является реальными игроками, а кто фиктивным — очень сложно. В число крупных оптовиков входят такие компании, как: "Галичинатабак", "Волиньтабак", "Вирджиния", "Основа Инфо", "Табакум", "Юнайтед Тобакко Групп", Востокопт, Вектор ЛД.