Рост акцизов и легкое наказание сделали Украину раем табачных контрабандистов — СМИ

Основными причинами роста незаконной торговли табачными изделиями в 2016-2019 годах стало то, что из-за резких повышений акцизного налога цены на легальную продукцию растут гораздо быстрее, чем доходы потребителей, а контрабанда преследуется лишь в административном порядке. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием "Лига".

Как отмечает автор материала, в первом полугодии 2020 года незаконные сигареты 390 раз пробовали провезти через границу. О таком количестве случаев знает Гостаможслужба, которая конфисковала табачных изделий на сумму 12,8 млн грн. Также зафиксирован 291 факт незаконного ввоза на сумму 5,5 млн грн в Украину, из Украины — 99 случаев на 7,3 млн грн.

"Контрабандным раем" Украину делает транзитное расположение и дешевизна сигарет, цена на которые меньше, чем в европейских странах. Если исправить географию невозможно, то поднять цену на сигареты проще", — отмечает издание.

Как говорится в статье, цена поднимается, в первую очередь, за счет ежегодного роста акциза на 20%. Такие повышения предполагаются до 2025 года — в связи с соглашением об Ассоциации с ЕС Украина должна довести уровень ставок акциза до минимального в Европе значения: 90 евро за тысячу сигарет. Но эта норма сработала бы, если бы акцизная политика в правительстве была последовательной.

"В Украине был принят план повышения акциза на 8 лет, и это хорошее решение, если этого плана придерживаться. Когда план повышения акцизов не меняется ежегодно, это дает бизнесу возможность планировать свою деятельность, а потребителям не создает одноразового шокового эффекта, который мог бы подтолкнуть их покупать нелегальные сигареты", — объясняет Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина.

В Союзе украинских предпринимателей (СУП) согласны с производителями: "Три года назад был принят 8-летний план повышения акцизов на сигареты. И это был очень правильный шаг, так как, наконец-то, бизнес мог планировать свою деятельность соответственно планам Кабинета министров. Но снова возникали ситуации, когда акциз повышался больше, чем ожидалось. Это негативно отражалось как на работе легального бизнеса, так и на ситуации с нелегальным рынком — он начал расти".

Также в статье приводится мнение сотрудников ГФС, что слабое наказание за контрабанду не дает возможности эффективно бороться с ней.

"До 2012 года в Уголовном кодексе контрабанда стоимостью тысячу или больше необлагаемых минимумов доходов граждан считалась уголовным преступлением, которое каралось тюрьмой от 3 до 7 лет, а в случае рецидива — на 5-12 лет. Криминализировать статью хотели снова в ноябре 2019 года — ГФС обращалась в Минфин и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Но пока статус наказания за контрабанду не изменился", — сообщает "Лига".

По мнению Юрия Рылача, начальника отдела по работе с государственными органами Бритиш Американ Тобакко Украина, до 2021 года осталось не так уж много времени, поэтому правительству уже стоит задуматься о плане действий на следующие 3-5 лет, как минимум. И криминализация контрабанды подакцизных товаров и усиление ответственности за правонарушения в сфере незаконного производства и оборота табачных изделий должны быть среди них.