НБУ ужесточит требования к указанию кредитных ставок финкомпаниями

Национальный банк Украины намерен ввести для финансовых компаний требования к кредитованию, аналогичные существующим для банков. Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в ходе круглого стола в режиме онлайн, организованного изданием FinClub.

Она напомнила, что постановлением Нацбанка №49 от 2017 года были введены правила расчета банками общей стоимости потребительского кредита и его реальной годовой процентной ставки. Однако закон о потребительском кредитовании не распространялся на кредиты сроком до месяца и незначительные по сумме (меньше минимальной зарплаты). При этом в сентябре нынешнего года Верховная Рада устранила такие оговорки, и обновленный закон вступит в силу 8 января 2021 года.

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"Как и у банков есть 49-е постановление по расчету реальной процентной ставки по кредиту, сейчас такая же методика предоставлена ​​для обсуждения с небанковскими учреждениями. И поскольку у нас новый закон, с 8 января кредиты, которые меньше минимальной заработной платы, подпадают под этот закон и становятся "потребительскими". Соответственно, формула накладывается и на них", — отметила Лобайчук.

Сейчас НБУ готовит правила расчета реальной кредитной ставки для финкомпаний, чаще всего выдававших кредиты, на которые вскоре начнет распространяться закон о потребкредитовании.

"В этом квартале мы утвердим требования к расчету ставки, а в следующем у нас запланировано два документа: первый — это раскрытие информации на сайте и в рекламе, а второй — требования к договорам", — сообщила представительница регулятора.

В частности, в регламенте банковских и небанковских договоров НБУ планирует установить запрет на "мелкий шрифт".

"Мы общаемся с банками, обсуждаем, какие еще нормы нужны и каким шрифтом нужно оформлять договоры. Аналогичный документ будет для финансовых компаний в I квартале. Но поскольку они предоставляют кредиты также онлайн — у них первичная подпись через сайт, там будет отдельный раздел о специфике электронных договоров", — пояснила Лобайчук.

Напомним, ранее Delo.ua писало о том, как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис.