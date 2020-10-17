Финкомпании и ломбарды понесли убытки из-за коронакризиса

Финансовые компании, которые занимаются микрокредитованием и предоставляют услуги лизинга и факторинга, так же как и кредитные союзы, пострадали от коронакризиса.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, во время карантина спрос на займы финансовых компаний ощутимо сократился, а условия кредитования ужесточились.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По сравнению со вторым полугодием 2019 года, объемы кредитования снизились так же, как и объемы операций по лизингу. Росли только объемы факторинговых операций, которые преимущественно заключаются в выкупе неработающих кредитов для дальнейшего урегулирования (коллекторская деятельность).

В I квартале 2020 года финкомпании понесли убытки впервые после более, чем двух лет прибыльной деятельности.

В то же время, по итогам полугодия их финансовый результат снова стал положительным.

Читайте также: Как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис

Ломбарды с начала 2020 года также замедлили объемы кредитования, в частности, во втором квартале 2020 году объем предоставленных новых кредитов снизился на 25%. В настоящее время около 80% ломбардных займов предоставлено под залог изделий из драгоценных металлов и камней, еще 19% — под залог бытовой техники.

При этом, реализация залогового имущества обеспечивает всего 9% доходов ломбардов. Более 87% доходов формируют проценты, которые выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Хотя прибыль ломбардов в первом полугодии и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовый результат остается положительным, а снижение объемов расходов позволило обеспечить рентабельность на уровне предыдущего года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.