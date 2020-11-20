В Киеве заключенные прямо из тюрьмы выманили у банка 1,4 млн грн, выдав себя за айтишников

Сотрудники киберполиции Киева и следователи Голосеевского управления полиции столицы разоблачили группу злоумышленников, присвоившую 1,4 млн грн банковских средств по мошеннической схеме. Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции.

Установлено, что к схеме причастны пятеро граждан возрастом от 24 до 35 лет. При этом двое из них отбывают наказание в местах лишения свободы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Выдавая себя за IT-специалистов банка, они звонили в финучреждение и под предлогом проверки платежной системы убеждали кассира осуществить несколько "тестовых" операций.

Однако оказалось, что таким образом правонарушители осуществляли транзакции на подконтрольные им счета. В результате злоумышленники незаконно присвоили 1,4 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов, а также в месте отбывания наказания были изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты.

Открыто производство по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины поймала в Умани хакера, торговавшего удаленным доступом к чужим смартфонам.