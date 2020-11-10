Сайт омбудсмена второй день не работает из-за атаки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отмечает, что сайт омбудсмена уже второй день остается заблокированным из-за "очередных посторонних атак".

Как написала на своей странице в Facebook, актуальная информация пока будет публиковаться в Facebook и Telegram.

"Работниками отдела информационных систем и защиты информации секретариата уполномоченного сейчас проводятся соответствующие технические работы. Извините за временные неудобства", — сообщила омбудсмен.

Напомним, что в конце сентября Национальная полиция заявила о взломе своего сайта, из-за чего была опубликована ложная информация о введении чрезвычайной ситуации в Вараше (Кузнецовске) Ровенской области из-за якобы произошедшей аварии на расположенной там АЭС.

В октябре полиция Харьковской области разоблачила организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.

Отметим также, что Министерство цифровой трансформации ранее заявляло, что в ноябре предложит хакерам попробовать взломать копию приложения "Дія".