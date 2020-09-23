Распространили недостоверную информацию: в Нацполиции заявили о взломе сайта

В управлении коммуникации Национальной полиции заявили о взломе официального сайта ведомства. Несанкционированное вмешательство в его работу было зафиксировано в 11.45 23 сентября. В результате взлома на некоторых страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация.

На данный момент сайт Национальной полиции временно отключен, сообщили в ведомстве.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Над устранением неисправностей работают технические специалисты. До запуска официального сайта следить за новостями Нацполиции можно в на официальной странице в Facebook и канале в YouTube.

Ранее американский IT-гигант Microsoft заявил, что обнаружил признаки вмешательства в избирательный процесс в США накануне выборов президента 2020 года. За ним якобы стоят организации из России, Китая и Ирана, которые так же были причастны к вмешательству в президентские выборы 2016 года.

Читайте также: Twitter усиливает кибербезопасность накануне президентских выборов в США

По данным Microsoft, компания в течение нескольких последних недель фиксировала неудачные кибератаки против людей, связанных с избирательными штабами Дональда Трампа и Джозефа Байдена — кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партии соответственно.

При этом Microsoft назвала 3 группы, которые, по ее данным, вмешиваются в выборы президента в США:

- российская группа "Стронций", которая осуществила кибератаки против более 200 физических и юридических лиц, в том числе политических кампаний, лоббистских групп и политических консультантов;

- китайская группа "Цирконий", которая осуществляла атаки против ключевых лиц предвыборного процесса в США, в частности, людей, связанных с Джозефом Байденом, а также лидеров мнения из разных стран мира;

- иранская группа "Фосфор", которая осуществляла атаки против личных аккаунтов людей, связанных с предвыборной кампанией Трампа.