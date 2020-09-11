Microsoft обнаружила вмешательство в выборы США хакеров России, Китая и Ирана

Американский IT-гигант Microsoft заявил, что обнаружил признаки вмешательства в избирательный процесс в США накануне выборов президента 2020 года.

За ним якобы стоят организации из России, Китая и Ирана, которые так же были причастны к вмешательству в президентские выборы 2016 года, передает hromadske.

По данным Microsoft, компания в течение нескольких последних недель фиксировала неудачные кибератаки против людей, связанных с избирательными штабами Дональда Трампа и Джозефа Байдена — кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партии соответственно.

"Зарубежные группы влияния усилили деятельность по вмешательству в выборы 2020 года, как и предполагалось. Эта информация соответствует предварительным уведомлениям правительства США и других сторон", — говорится в сообщении.

При этом Microsoft назвала 3 группы, которые, по ее данным, вмешиваются в выборы президента в США:

- российская группа "Стронций", которая осуществила кибератаки против более 200 физических и юридических лиц, в том числе политических кампаний, лоббистских групп и политических консультантов;

- китайская группа "Цирконий", которая осуществляла атаки против ключевых лиц предвыборного процесса в США, в частности, людей, связанных с Джозефом Байденом, а также лидеров мнения из разных стран мира;

- иранская группа "Фосфор", которая осуществляла атаки против личных аккаунтов людей, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

По данным компании, все эти группировки пытались повлиять на выборы президента в США в 2016 году. При этом некоторые из них, например, российский "Стронций", усовершенствовали свою тактику.

По мнению Microsoft, американское правительство должно усилить противодействие внешним кибератакам.

"Мы раскрываем эти атаки, потому что считаем, что миру важно знать об угрозах демократическому процессу. Важно, чтобы каждый причастный к демократическим процессам в мире прямо или косвенно знал об этих угрозах и принимал меры для собственной защиты как на личном, так и на профессиональном уровне", — подчеркнули в IT-компании.

Как известно, в США 3 ноября 2020 года должны состояться президентские выборы. В этот же день, согласно закону, происходит переизбрание трети членов Сената (верхней палаты парламента США — Конгресса) и всех членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса).

Еще с начала 2020 года американские СМИ со ссылкой на спецслужбы США сообщали о возможной угрозе вмешательства в избирательный процесс. Спецслужбы якобы предостерегали об этом еще в феврале. Кроме того, тогда же говорилось, что Россия может попытаться вмешаться в выборы, чтобы поддержать кандидатуру сенатора-демократа Берни Сандерса (ему это не очень понравилось).

В августе об угрозах избирательному процессу со стороны тех же России, Китая и Ирана предостерегал Национальный центр контрразведки и безопасности США. По данным контрразведки, Китай считает действующего президента Дональда Трампа непредсказуемым и предпочитает, чтобы он проиграл выборы и не пошел на второй срок. Россия же, наоборот, принимает ряд мер, чтобы "очернить" кандидата от демократов Джо Байдена, которого Москва считает частью антироссийской элиты в Америке.

Из-за пандемии коронавируса волеизъявление американцев, скорее всего, еще больше будет организовано в дистанционном формате. Поэтому Трамп даже предположил, что выборы могут перенести (пускай он и не имеет таких полномочий, а этот шаг осудили даже его однопартийцы).

Впрочем, не все американские штаты сейчас готовы к организации дистанционного голосования, передает Vox. В частности, получение и подсчет голосов по почте могут происходить с задержкой, что потенциально увеличивает пространство для возможных манипуляций.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.