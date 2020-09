Twitter усиливает кибербезопасность накануне президентских выборов в США

Социальная сеть Twitter повысит безопасность некоторых учетных записей в преддверии президентских выборов в США, сообщает ForkLog.

Как информирует издание, дополнительные меры предусматривают более надежные пароли, защиту от их сброса и двухфакторную аутентификацию. Сервис также обновит внутреннюю систему для быстрого реагирования на подозрительную активность.

Twitter is focused on keeping high-profile accounts safe and secure during the US election.



Starting today, a group of Twitter accounts in the US will see this notification detailing some security measures we"ll be requiring or strongly recommending going forward. pic.twitter.com/3FjRpZcmA9