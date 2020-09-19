IT и Телеком 1 час назад

Twitter усиливает кибербезопасность накануне президентских выборов в США

Дополнительные меры предусматривают более надежные пароли, защиту от их сброса и двухфакторную аутентификацию

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Социальная сеть Twitter повысит безопасность некоторых учетных записей в преддверии президентских выборов в США, сообщает ForkLog.

Как информирует издание, дополнительные меры предусматривают более надежные пароли, защиту от их сброса и двухфакторную аутентификацию. Сервис также обновит внутреннюю систему для быстрого реагирования на подозрительную активность.

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Уведомления об изменении политики безопасности получат некоторые пользователи, среди которых:

– губернаторы и госсекретари США;

– представители исполнительной власти и Конгресса;

– политические партии и кандидаты;

– основные новостные агентства США и политические журналисты.

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"Хотя мы требуем повысить безопасность некоторых аккаунтов, учитывая особенности периода выборов, это может сделать каждый пользователь Twitter", — отмечается в сообщении.

Ранее один из официальных Twitter-аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди подвергся атаке хакеров. Они опубликовали серию твитов с призывом отправлять в Национальный фонд помощи пожертвования в криптовалюте.

Напомним, в середине июля хакеры взломали Twitter-аккаунты знаменитых людей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткойн.

В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и нескольких компаний, связанных с криптовалютами.

Кроме этого, взлому подвергся также аккаунт бывшего президента Барака Обамы, передает CNBC. Твит Илона Маска был удален через несколько минут после отправки.

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