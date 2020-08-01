В США 17-летнего подростка подозревают во взломе Twitter

Полиция США задержала 17-летнего жителя Тампы Грэма Кларка, обвинив его в причастности к недавней атаке на социальную сеть Twitter и мошеннической раздаче биткойна. Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на американский телевизионный канал WFLA.

Грэм Кларк подозревается в причастности к атаке на Twitter, во время которой были взломаны страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других бизнесменов и знаменитостей.

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В ходе атаке злоумышленник устроил от их имени раздачу криптовалюты, получив незаконным образом около $120 000 в BTC.

Прокурор штата Флорида предъявил Кларку 30 обвинений, включая участие в организованном мошенничестве, 17 мошеннических схем с применением современных электронных средств коммуникации, а также 11 преступлений, связанных с неправомерным использованием личных данных.

Жертвами одного из этих преступлений стали как минимум 30 человек, которым был причинен ущерб на сумму более $100 000.

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На данный момент Грэм Кларк находится под стражей.

Помимо него полиция задержала еще двух подозреваемых: 19-летнего гражданина Великобритании Мэйсона Шеппарда и 22-летнего американца Нима Фазели.

Первый обвиняется в организованном мошенничестве с применением электронных средств и отмывании денег, второй — в содействии противоправному получению доступа к компьютерным системам.

Напомним, в середине июля хакеры взломали Twitter-аккаунты знаменитых людей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткойн.

В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и нескольких компаний, связанных с криптовалютами.

Кроме этого, взлому подвергся также аккаунт бывшего президента Барака Обамы, передает CNBC. Твит Илона Маска был удален через несколько минут после отправки.