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10 минут назад

Хакеры взломали одну из крупнейших японских криптобирж

В 2018 году Coincheck подверглась одному из крупнейших взломов в истории криптовалют

Фото: BitNovosti Фото: BitNovosti
Фото: BitNovosti

Японская криптобиржа Coincheck сообщила об утечке данных — в сеть попали email-адреса и прочая персональная информация части пользователей.

Об этом сообщает The Block со ссылкой на сайт компании.

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По информации биржи, злоумышленнику удалось получить доступ к службе регистрации доменов и "обманным путем" завладеть email-адресами клиентов.

Сразу после инцидента регистрационная информация была изменена "во избежание угрозы активам пользователей".

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Всего пострадало около 200 пользователей торговой площадки. Их ФИО, почтовые адреса, даты рождения, e-mail, селфи оказалась в руках злоумышленника.

В 2018 году Coincheck подверглась одному из крупнейших взломов в истории криптовалют. С платформы было похищено более полумиллиарда долларов в криптовалюте NEM.

Вскоре Coincheck за $33,6 млн приобрела японская брокерская фирма Monex Group, впоследствии сделав биржу лицензированной.

Напомним, основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров заявил, что еще в ноябре 2019 года предупреждал об уязвимостях приложения WhatsApp, через которое хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.

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