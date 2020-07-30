Трамп хочет перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.

О такой своей инициативе он сообщил в четверг, 30 июля, в Twitter.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Американский лидер считает, что из-за возможности голосовать по почте выборы будут "самыми неточными и мошенническими в истории".

"Это будет огромным конфузом для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?" — предложил Трамп в микроблоге.

В то же время Associated Press отмечает, что на данный момент нет никаких доказательств, что голосование по почте может привести к мошенничеству.

При этом в 5 штатах, где голосуют только по почте, заверяют, что имеют достаточные меры безопасности, чтобы избежать фальсификаций.

Ранее Трамп утверждал, что дистанционное голосование угрожает его переизбранию.

"Это будут, на мой взгляд, самые коррумпированные выборы в истории нашей страны", — говорил президент США в июне, выступая перед своими сторонниками в Аризоне.

Как известно, США занимают 1 место среди стран мира по уровню распространения коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус выявили у более 4,4 млн человек: более 150 тысяч из них умерли, почти 1,4 млн человек выздоровели.

Напомним, демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В декабре 2019 нижняя палата Конгресса США объявила импичмент Трампу, сам он назвал это попыткой переворота.

5 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп был признан невиновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Таким образом, Сенат не смог объявить импичмент Трампу.