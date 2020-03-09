"Дохлое издание": Трамп назвал The New York Times позором журналистики

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people! Подпишитесь на канал DELO.UA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

"The New York Times — это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости — это враг народа", — написал Трамп.

Напомним, американского лидера обвиняют в давлении на украинскую власть и президента Владимира Зеленского, в частности, с целью "дать ход" производству против сына Джозефа Байдена, потому что он, вероятно, будет его основным конкурентом на следующих выборах.

Как сообщалось, в октябре Конгресс США официально начал процедуру импичмента Трампа из-за его возможного давления на Зеленского.