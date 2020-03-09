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30 минут назад

"Дохлое издание": Трамп назвал The New York Times позором журналистики

Дональд Трамп обвинил авторитетное издание в тиражировании фейковых новостей

"Дохлое издание": Трамп назвал The New York Times позором журналистики "Дохлое издание": Трамп назвал The New York Times позором журналистики
Фото: Esquire

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"The New York Times — это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет. Фейковые новости — это враг народа", — написал Трамп.

Напомним, американского лидера обвиняют в давлении на украинскую власть и президента Владимира Зеленского, в частности, с целью "дать ход" производству против сына Джозефа Байдена, потому что он, вероятно, будет его основным конкурентом на следующих выборах.

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Как сообщалось, в октябре Конгресс США официально начал процедуру импичмента Трампа из-за его возможного давления на Зеленского.

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