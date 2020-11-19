Общество 30 минут назад

В Умани СБУ поймала хакера, торговавшего удаленным доступом к чужим смартфонам

Киберпреступник, по данным спецслужбы, умудрился "заразить" телефон местного IT-специалиста, которого "заказал" конкурент

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили в Черкасской области хакера, удаленно устанавливавшего программное обеспечение для снятия информации со смартфонов пользователей. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным предварительного расследования, незаконную деятельность организовал житель Умани, продававший найденным через личные связи клиентам несанкционированный доступ к смартфонам других людей.

Кратко и по делу в Telegram

Для этого хакер использовал вредоносное программное обеспечение, позволявшее удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также контролировать общение в популярных мессенджерах.

Читайте также:
В Украине задержали всемирно известного хакера (ВИДЕО)

Правоохранители задокументировали установление им такой программы на смартфон местного IT-специалиста по заказу его конкурента.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта найдена компьютерная техника с вредоносными программами и черновые записи, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто производство по части 1 статьи 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Напомним, летом СБУ накрыла мощную хакерскую сеть в Харьковской области.

Отметим также, что 17 ноября хакеры взломали сайт Николаевской обладминистрации, разместив на нем флаг "Новороссии". Ранее хакеры атаковали сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Харьковской области СБУ накрыла ростовщиков, выбивавших с людей непомерные проценты
В Харьковской области СБУ накрыла ростовщиков, выбивавших с людей непомерные проценты
Обыск в Музее Революции Достоинства: сотрудников подозревают в финансовых махинациях
Обыск в Музее Революции Достоинства: сотрудников подозревают в финансовых махинациях
К масштабным пожарам в Луганской области привела коррупция в ГСЧС — ГБР
К масштабным пожарам в Луганской области привела коррупция в ГСЧС — ГБР
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Чи відбудеться в Україні антикорупційна революція?

  3. Гетманцев решил уйти с поста главы финансового комитета Верховной Рады

  4. "Рынок может захлестнуть поток ликвидности": аналитики прогнозируют падение курса гривни

  5. Зеленский призвал Раду и Кабмин скорее решить проблему с кассовыми аппаратами для ФЛП

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...