В Умани СБУ поймала хакера, торговавшего удаленным доступом к чужим смартфонам

Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили в Черкасской области хакера, удаленно устанавливавшего программное обеспечение для снятия информации со смартфонов пользователей. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным предварительного расследования, незаконную деятельность организовал житель Умани, продававший найденным через личные связи клиентам несанкционированный доступ к смартфонам других людей.

Для этого хакер использовал вредоносное программное обеспечение, позволявшее удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры, а также контролировать общение в популярных мессенджерах.

Правоохранители задокументировали установление им такой программы на смартфон местного IT-специалиста по заказу его конкурента.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта найдена компьютерная техника с вредоносными программами и черновые записи, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто производство по части 1 статьи 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Напомним, летом СБУ накрыла мощную хакерскую сеть в Харьковской области.

Отметим также, что 17 ноября хакеры взломали сайт Николаевской обладминистрации, разместив на нем флаг "Новороссии". Ранее хакеры атаковали сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.