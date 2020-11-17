Политика 30 минут назад

Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив флаг "Новороссии"

В обладминистрации заявляют, что проводятся работы по устранению последствий кибератаки

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Незивестные утром 17 ноября взломали сайт Николаевской областной государственной администрации. В соцсетях при этом распространился скриншот сайта до того, как он перестал работать вообще.

На нем размещен флаг "Новороссии" с надписью "Слава Новороссии. Луганская Народная Республика", к названию страницы ОГА с новостями добавлено "СЛАВА ЛНР!!!", а в размещенном объявлении хакеры заявили, что сохранили нужную информацию с сайта и прорекламировали свои услуги возможным будущим заказчикам.

Кратко и по делу в Telegram

В свою очередь, обладминистрация на своей странице в Facebook также признала вмешательство в работу своего сайта.

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"Сегодня произошло несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации. Проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству. Николаевская облгосадминистрации приносит извинения за технические неудобства", — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 12:10 сайт все еще не восстановил работу.

Напомним, ранее хакеры атаковали сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В конце сентября Национальная полиция заявила о взломе своего сайта, из-за чего была опубликована ложная информация о введении чрезвычайной ситуации в Вараше (Кузнецовске) Ровенской области из-за якобы произошедшей аварии на расположенной там АЭС.

В октябре полиция Харьковской области разоблачила организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.

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