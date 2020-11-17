IT и Телеком 1 час назад

"В наши дни наивно полагать, что ваш бизнес хакерам неинтересен", — Олег Яковлев

Почему кибербезопасность в приоритете, как обезопасить себя в формате удаленной работы, какие риски недооценивают владельцы бизнеса и как защитить себя от кибератак, — об этом Delo.ua рассказал сооснователь компании Pragma System Олег Яковлев.

"В наши дни наивно полагать, что ваш бизнес хакерам неинтересен", — Олег Яковлев "В наши дни наивно полагать, что ваш бизнес хакерам неинтересен", — Олег Яковлев

Олег, чем занимается ваша компания?

— PRAGMA SYSTEM — это украинская компания, которая интегрирует различные IT-продукты в разные виды бизнеса. Мы детально изучили рынок и можем предложить лучшие решения по модернизации в цифровую модель и кибербезопасности для таких бизнес-процессов, как управление финансовыми ресурсами и персоналом, мобильные разработки, бюджетирование и консолидация, настройки аналитики и отчетности, предотвращения утечки данных и многое другое.

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Почему кибербезопасность сейчас на слуху?

 — Мир ускоренными темпами переходит в виртуальную среду введения бизнеса, внедряя все больше новых технологий, связанных с цифровой моделью будущего. Компании предлагают свои услуги в электронном виде, а общество уже не представляет жизнь без "онлайна" и  других IT-технологий.

Мы выдаем в открытые сети личную и корпоративную информацию, которая, безусловно, должна быть под надежным замком.

Многие государственные структуры трансформируются в киберпространство. Соответственно все данные людей должны быть защищены. Взломы, спамы, вмешательства кибератаки приводят к угрозе потери денег, краже инсайдерской информации, остановки бизнеса на неопределённое время, убыткам в целом. Важно осознавать уязвимость систем и научиться вовремя искоренять проблемы, а не только их решать.

Какое самое распространённое заблуждение о кибербезопасности?

— Руководители многих предприятий часто недооценивают риски кибератак. Даже глядя на то, как "нападают" на известные предприятия, они считают, что их компании не попадут в поле зрения хакеров. А зря. Ведь для любых компаний могут создать вредоносное ПО, которое распространяется в виде ссылок. Попав на компьютер компании, который подключен к общей сети, моментально заражаются все остальные. Вирусное ПО находит, к примеру, важные файлы, зашифровывает их, а потом требует выкуп за эти данные.

В условиях пандемии многие компании отправили сотрудников на "удаленку". Как это может повлиять на безопасность? 

— В офисе намного проще обеспечить безопасность: настроить интернет-подключение и защитить сеть в конкретном периметре. Но этот способ стал практически бесполезен, так как сейчас часть персонала работает дистанционно. Сотрудники заходят по удаленному доступу через открытые ненадежные сети и уязвимость компаний возрастает.

Кроме того, некоторым людям некомфортно работать вне офиса из-за отвлекающих факторов. Это ведет к падению активности сотрудника и снижает уровень его концентрации. Он становится невнимательным и может случайно во время работы с сетями и открытыми доступами "заразить" вредоносным ПО ваши сервера.

Расскажите о самом интересном случае из вашей практики.

— В одной государственной компании со множеством компьютеров работники стали жаловаться на снижение производительности рабочих машин. Переустановка нового оборудования не дала результатов, и мы внедрили один из наших продуктов, чтобы разобраться в происходящем. Как оказалось, в компанию часто приходили письма с вредоносным ПО, их открывали, чем и запускали вирус.

Анализ загрузки графических процессоров видеокарт продемонстрировал: большая часть машин локальной сети была заражена вирусами-майнерами. Получается, кто-то майнил себе криптовалюту за счет компании!

Как бизнесу себя обезопасить?

— Всегда учитывайте риски. Хакеры апгрейдят свои навыки и постоянно создают новые уловки. Изучайте уязвимые точки продуктов и защищайте свой периметр данных. Сегодня на рынке есть мощные программные комплексы по безопасности, при установке которых вы сможете отображать более четкую картину киберпространства вашей компании. С этим, а так же со многим другим в PRAGMA SYSTEM, мы вам всегда поможем.

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