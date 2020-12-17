В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

Следователи теруправления Госбюро расследований в Николаеве 16 декабря завершили расследование в отношении четырех работников Ананьевского отделения Подольского отдела Главного управления полиции в Одесской области по обвинению в превышении полномочий и пытках мужчины.

Как говорится в сообщении ГБР, установлено, что 19 февраля 2018 года сотрудники патрульной полиции во время несения службы возле одноименного с городом села Ананьев остановили водителя автомобиля Ford Focus по подозрению в управлении им в состоянии опьянения.

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В ходе возникшего конфликта патрульные нанесли водителю телесные повреждения, в результате которых он потерял сознание. Пострадавший был доставлен каретой скорой помощи в Ананьевскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии с разрывом нижнего полюса левой почки. В связи с полученными травмами врачи направили его в Одесскую областную клиническую больницу.

При обследовании врачом-наркологом в присутствии следователя указанного отделения полиции подозрения патрульных об опьянении водителя не нашли подтверждений. На основании данного заключения потерпевшего должны были вывезти в Одессу для проведения неотложной операции.

Однако у следователя и исполняющего обязанности заместителя начальника одного из отделений полиции возник умысел на совершение пытки водителя, находившегося в тяжелом состоянии, чтобы повторно отобрать образцы крови и получить от него признание в том, что он находился за рулем в состоянии опьянения.

С этой целью они в течение 2,5 часов с применением насилия удерживали потерпевшего, что делало невозможным его выезд в Одессу.

Как уточняют в Офисе генпрокурора, правоохранители сначала не позволяли врачам вывезти пострадавшего из реанимации, а потом не выпускали автомобиль скорой помощи за пределы районной больницы. Затем, применяя физическую силу, они вытащили пострадавшего из кареты скорой помощи, нанесли ему несколько ударов, надели наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно взять кровь для анализа.

В результате полученных телесных повреждений и других противоправных действий сотрудников полиции пострадавший признан инвалидом III группы.

В итоге двое сотрудников патрульной полиции обвиняются в превышении служебных полномочий, сопровождавшимся насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями при отсутствии признаков пыток (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса). В свою очередь, следователь и исполнявший обязанности замначальника отделения полиции обвиняются в пытках (часть 2 статьи 127 УК).

Прокуроры ОГП направили обвинительный акт в один из районных судов Одесской области. В случае доказательства вины обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГБР завершило расследование в отношении сотрудников Кагарлыкского отделения Обуховского отдела полиции Киевской области, обвиняющихся в пытках и изнасиловании в мае этого года.