Общество 30 минут назад

ГБР завершило расследование изнасилования и пыток полицейскими в Кагарлыке

Руководство и сотрудникам райотдела полиции вручили обвинительные акты по тяжким статьям

Задержанные в Кагарлыке. Фото: ГБР Задержанные в Кагарлыке. Фото: ГБР
Задержанные в Кагарлыке. Фото: ГБР

Территориальное управление Госбюро расследований в Киеве завершило расследование в отношении сотрудников Кагарлыкского отделения Обуховского отдела полиции Киевской области, обвиняющихся в пытках и изнасиловании. Об этом говорится в сообщении ГБР.

В частности, установлено, что в январе бывшие уже полицейские задержали двух ранее судимых граждан и без составления каких-либо процессуальных документов доставили их в отделение, где с помощью телефонного аппарата ТА-57 в течение 20-30 минут били электрическим током (напряжением до 100 В).

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Таким образом силовики требовали признательные показания о совершении преступлений на территории Кагарлыкского района. После их получения задержанных отпустили.

В свою очередь, как отмечает ГБР, начальник отделения, зная о задержании указанных граждан, не принял мер для пресечения противоправных действий и не сообщил о преступлении компетентным органам.

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Кроме того, установлено, что в начале мая бывший уже начальник сектора уголовного розыска вызвал в кабинет ранее судимого за имущественные преступления гражданина и требовал дать обличительные показания о совершении кражи. После отказа полицейский нанес потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

Помимо этого, в ночь с 24 на 25 мая он же вместе подчиненными с целью повышения показателей раскрытия преступлений пытал мужчину, также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, путем нанесения телесных повреждений, одевания противогаза и выстрела в его сторону.

В ту же ночь полицейские пытали аналогичным образом и женщину, после чего изнасиловали ее.

По указанным фактам бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю-начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным работникам вручены обвинительные акты по ряду статьям 127 (пытки), 146-1 (насильственное исчезновение) и 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, пытки и изнасилование кагарлыкскими полицейскими в свое время вызвали резонанс, активизировав протесты против министра внутренних дел Арсена Авакова. После резонансного изнасилования в Кагарлыке из местного отделения полиции уволили 10 сотрудников, а служебное расследование проводили в отношении еще 19 .

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