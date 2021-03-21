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вчера, 18:06

Под Киевом нашли "центр реабилитации", где пытками удерживали десятки людей

Удерживаемые жили в суровых условиях, с зарешеченными окнами и без возможности выйти на улицу

Фото: ГУ НП в Киевской области Фото: ГУ НП в Киевской области
Фото: ГУ НП в Киевской области

Полиция задержала пять человек по подозрению в незаконном лишении людей в "реабилитационном центре" в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского (ранее Киево-Святошинского) района Киевской области. Об этом сообщает областное управление полиции.

Отмечается, что 20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Ирпене возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

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Полицейские отдела полиции №2 Бучанского районного управления полиции (Ирпень) провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу в Петропавловской Борщаговке оказался один из реабилитационных центров.

Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось, по неизвестным причинам, несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркотической зависимостью.

"Эти лица содержались в суровых условиях, с зарешеченными окнами. Выходить на улицу им категорически запрещалось. Иждивенцы центра подвергались пыткам. Этот так называемый "центр" не имеет никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики по осуществлению реабилитации силой удерживаемых лиц", — заявляют в полиции.

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Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их лечение, а в действительности лечение не проводили, а лишь пытали их.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По данному факту открыто производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Напомним также, что в декабре четверо жителей Ирпеня и киевлянин совершили разбойное нападение на семью предпринимателя в селе Лубянка: пытали утюгом и ножом.

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