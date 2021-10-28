В Киеве поймали мошенников, получивших сумку с $1 млн за "продажу" земучастка (ФОТО)

Полиция и Служба безопасности Украины задержали с поличным участников преступной группы, пытавшейся продать землю в Киеве, переоформленную на подконтрольное им юрлицо по фальшивым документам.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, в апреле 2021 года злоумышленники обратились в один районных судов Николаевской области с подделанными государственными актами о праве собственности на четыре земельных участка в Киеве и поддельным договором мены для получения судебного решения о признании права собственности на них за подконтрольным им юрлицом.

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В дальнейшем, после получения судебного решения и внесения в государственный реестр прав на недвижимое имущество информации о вещных правах, злоумышленники подыскали юрлицо-покупателя и предложили приобрести у них один из упомянутых участков площадью 0,8 га за 1 млн долларов.

При заключении договора купли-продажи и получении злоумышленниками денег в сумме 1 млн долларов последние были задержаны следователями Печерского управления полиции Киева и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В рамках следствия проводятся обыски по месту жительства подозреваемых и по адресам нахождения юридических лиц, задействованных в преступной схеме.

Напомним также, что ранее в Киеве и Харькове накрыли мошеннические колл-центры, выманившие у американцев 7,5 млн долларов.