В Киеве задержали мошенника, обманывавшего военных, выдавая себя за продавца амуниции (ФОТО, ВИДЕО)

Следователи Подольского управления полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников криминальной полиции и департамента киберполиции Нацполиции разоблачили мужчину, наладившего схему незаконного обогащения путем обмана военных на продаже необходимой им амуниции.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, 28-летний уроженец Луганской области долгое время следил в соцсети Instagram за официальной страницей популярного интернет-магазина по продаже тактического снаряжения, отслеживая таким образом потенциальных покупателей.

В дальнейшем злоумышленник с заранее созданного аккаунта связывался с заинтересованными лицами от имени менеджера. Чтобы установить более доверительные отношения, подозреваемый предлагал клиентам скидки при предоставлении ими подтверждающих документов о прохождении службы в том или ином подразделении.

После оплаты части суммы средств за обещанный товар фигурант исчезал. В настоящее время расследование установлено, что нарушитель обманул по меньшей мере восемь военнослужащих на сумму около 60 тысяч гривен. В городской прокуратуре при этом говорят, что ориентировочная сумма ущерба составляет около 100 тысяч гривен.

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев полка №1 задержали мужчину. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Угрожает ему от трех до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению всех потерпевших и нанесенного им ущерба.

Фото: ГУНП в Киеве

Напомним также, что на прошлой неделе в Одессе поймали мошенника, который "продавал" несуществующие бронежилеты. Недавно суд в этом же облцентре вынес обвинительный приговор жительнице областного центра, которая также "продавала" отсутствующее у нее военное снаряжение для украинских защитников.