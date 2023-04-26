В Києві затримали шахрая, що ошукував військових, видаючи себе за продавця амуніції (ФОТО, ВІДЕО)

Слідчі Подільського управління поліції Києва за оперативного супроводження співробітників кримінальної поліції та департаменту кіберполіції Нацполіції викрили чоловіка, який налагодив схему незаконного збагачення шляхом обману військових на продажі необхідної їм амуніції.

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, 28-річний уродженець Луганської області тривалий час стежив у соцмережі Instagram за офіційною сторінкою популярного інтернет-магазину з продажу тактичного спорядження, відслідковуючи таким чином потенційних покупців.

У подальшому зловмисник із заздалегідь створеного акаунту зв’язувався із зацікавленими особами від імені менеджера. Аби встановити більш довірливі відносини, підозрюваний пропонував клієнтам знижки у разі надання ними підтверджуючих документів про проходження служби у тому чи іншому підрозділі.

Після сплати частини суми коштів за обіцяний товар фігурант зникав. Наразі розслідування встановлено, що порушник ошукав щонайменше вісьмох військовослужбовців на суму близько 60 тисяч гривень. У міській прокуратурі при цьому кажуть, що орієнтовна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців полку №1 затримали чоловіка. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва йому оголосили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Загрожує йому від трьох до восьми років позбавлення волі. Зараз вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Крім того, тривають заходи зі встановлення усіх потерпілих та завданих їм збитків.

Фото: ГУНП в Києві

Нагадаємо також, що минулого тижня в Одесі піймали шахрая, що "продавав" неіснуючі бронежилети. Нещодавно суд в цьому ж облцентрі виніс обвинувальний вирок мешканкці обласного центру, яка теж "продавала" відсутнє у неї військове спорядження для українських захисників.