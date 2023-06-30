"Укрпочта" выпустила новую марку к годовщине освобождения острова Змеиный: как купить

30 июня, в день освобождения острова Змеиный от российских оккупантов, "Укрпочта" вводит в обращение новую почтовую марку "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". Деньги от ее продажи пойдут на приобретение средства "отмщения", ударную силу которого вскоре почувствуют на себе российские захватчики.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он напомнил, что год назад, в этот же день, наши ВСУ освободили остров Змеиный, показав всему миру, что российский "панцирь" не так уж и крепок.

"И ответ на то, как мы можем отметить этот день достаточно однозначен. Помочь нашим военным создавать еще больше положительных дней и новостей", - отметил Смелянский.

Он добавил, что для этого "Укрпочта" вместе с ГУР создали благотворительный почтовый выпуск, который с 30 июня можно приобрести в почтовых отделениях, онлайн-магазине, Amazon и eBay.

Кроме того, можно заказать мерч с лозунгами "Тотальное шумопогашение" и "Храни тишину в покое".

"Средства от продажи марок направим на кое-что, что способно защитить наши города от ракет, запущенных с кораблей и даже разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов. Кое-что, что заставит враждебную пропаганду придумывать новые сценарии реакции на провалы", - пообещал Смелянский.

На почтовой марке, конвертах и листовках изображены разведчики, находящиеся на боевых задачах. Автор почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин. Фото для карты предоставлены ГУР МО Украины.

Заметим, тираж почтовой марки – 1 075 000 экземпляров. Номинал марки – F (23 грн.) + 7,00 грн. благотворительность. Количество марок в листе – 5+1 купон. В марку выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и художественная карточка.

Почтовая марка "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" является продолжением серии " Слава силам обороны и безопасности Украины". Ее "Укрпочта" начала с выпуска " Гвардия наступления " в мае.