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"Укрпошта" запустила марки та колекції мерчу на честь ГУР
"Укрпошта" запустила предзамовлення на поштовий набір "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". До нього увійшли поштові марки та колекції мерчу.
Про це 23 червня повідомила пресслужба компанії.
Перше погашення марки відбудеться в Києві, спецпогашення – у всіх регіонах України. Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників, номінал – F (23 грн). До вартості додається 7 грн — на благодійність. В аркуші буде 5 марок та 1 купон. Разом з маркою випустять конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку.
Зауважимо, що за передзамовленням можна купити не більше 10 наборів на одне замовлення. Відправка наборів розпочнеться з дати введення поштових марок в обіг, тобто з 30 червня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відправку конверта "Перший день" робитимуть за фактом замовлення. Власники філателістичних абонементів отримають посилання на оплату цього випуску на свої електронні скриньки.
Безперешкодно придбати новий поштовий випуск присвячений ГУР можна з 30 червня у відділеннях "Укрпошти", офіційному філателістичному онлайн-магазині компанії та на маркетплейсах eBay і Amazon.
Частини поштового набору містять зображення розвідників, які перебувають на бойових завданнях. Їх зобразив художник Олександр Охапкін, а ГУР МО надало фото для картки.
"Укрпошта" запустила мерчі спільно з ГУР
Колекція мерчу на честь ГУР лімітована, до неї увійшли: футболки "KOSHARA GUNTER" і "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки.
Марка"Головне управління розвідки Міністерства оборони України" — продовження серії "Слава силам оборони і безпеки України!". Її "Укрпошта" розпочала з випуску "Гвардія наступу" в травні.