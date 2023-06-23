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"Укрпочта" запустила марки и коллекции мерча в честь ГУР
"Укрпочта" запустила предзаказ на почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". В него вошли почтовые марки и коллекции мерчей.
Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании.
Первое погашение марки состоится в Киеве, спецпогашение – во всех регионах Украины. Тираж почтовой марки – 1075000 экземпляров, номинал – F (23 грн). К стоимости добавляется 7 грн – на благотворительность. В листе будет 5 марок и 1 купон. Вместе с маркой выпустят конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и художественную карточку.
Заметим, что по предзаказу можно купить не более 10 наборов в одни руки. Отправка наборов начнется с даты ввода почтовых марок в обращение, то есть с 30 июня.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отправку конверта "Первый день" будут производить по факту заказа. Владельцы филателистических абонементов получат ссылку на оплату этого выпуска на свои электронные ящики.
Беспрепятственно приобрести новый почтовый выпуск, посвященный ГУР можно с 30 июня в отделениях "Укрпочты", официальном филателистическом онлайн-магазине компании и на маркетплейсах eBay и Amazon.
Части почтового набора содержат изображения разведчики, находящиеся на боевых задачах. Их изобразил художник Александр Охапкин, а ГУР МО предоставило фото для карты.
"Укрпочта" запустила мерчи совместно с ГУР
Коллекция мерчу в честь ГУР лимитирована, в нее вошли: футболки "KOSHARA GUNTER" и "Лягушачье озеро", стикерпак, термобутылка, сумка-шопер и коврик для компьютерной мышки.
Марка "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" - продолжение серии "Слава силам обороны и безопасности Украины!. Ее "Укрпочта" начала с выпуска "Гвардия наступления" в мае.