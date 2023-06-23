"Укрпочта" запустила марки и коллекции мерча в честь ГУР

"Укрпочта" запустила предзаказ на почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". В него вошли почтовые марки и коллекции мерчей.

Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании.

Первое погашение марки состоится в Киеве, спецпогашение – во всех регионах Украины. Тираж почтовой марки – 1075000 экземпляров, номинал – F (23 грн). К стоимости добавляется 7 грн – на благотворительность. В листе будет 5 марок и 1 купон. Вместе с маркой выпустят конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и художественную карточку.

Заметим, что по предзаказу можно купить не более 10 наборов в одни руки. Отправка наборов начнется с даты ввода почтовых марок в обращение, то есть с 30 июня.

Отправку конверта "Первый день" будут производить по факту заказа. Владельцы филателистических абонементов получат ссылку на оплату этого выпуска на свои электронные ящики.

Беспрепятственно приобрести новый почтовый выпуск, посвященный ГУР можно с 30 июня в отделениях "Укрпочты", официальном филателистическом онлайн-магазине компании и на маркетплейсах eBay и Amazon.

Части почтового набора содержат изображения разведчики, находящиеся на боевых задачах. Их изобразил художник Александр Охапкин, а ГУР МО предоставило фото для карты.

"Укрпочта" запустила мерчи совместно с ГУР

Коллекция мерчу в честь ГУР лимитирована, в нее вошли: футболки "KOSHARA GUNTER" и "Лягушачье озеро", стикерпак, термобутылка, сумка-шопер и коврик для компьютерной мышки.

Марка "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" - продолжение серии "Слава силам обороны и безопасности Украины!. Ее "Укрпочта" начала с выпуска "Гвардия наступления" в мае.