"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с голосами украинских Героев: как купить

В рамках проекта "Боритесь — уже боретесь" "Укрпочта" создала 12 аудиолистов с авторскими подписями, "говорящими" голосами современных украинских Героев. В их числе отважные бойцы, волонтеры, музыканты, журналисты, работники критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что на открытках есть QR-коды, которые приведут к аудиоистории героя или героини с изображения, а именно: командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, волонтерки Таты Кеплер, защитницы Мариуполя Екатерины Полищук "Пташки", журналиста Игоря Лаченкова, военного Александра Будька с позывным "Терен", пилота-истребителя Вадима Ворошилова "Karaya" и других.

Кроме того, в серии есть открытки, посвященные тем, кто уже почти год надежно держит оборону, как на фронте, так и в тылу, в частности, почтальонам, железнодорожникам, связистам и энергетикам.

"Запустили 12 лимитированных аудиолистов с авторскими подписями, "говорящими" голосами современных украинских Героев, в проекте "Боритесь — уже боретесь". Подготовьтесь, каждая из них заставит вас плакать. Но обещаем, это будет от ощущения гордости. Их слова наполняют, поддерживают и пробуждают новую силу внутри вас", - отметил Игорь Смелянский, глава "Укрпочты".

Приобрести аудиооткрытки с изображением героев можно в центральных отделениях Укрпочты и на сайте .

Стоимость одной открытки – 40 грн. Вся прибыль будет направлена на дроны для ВСУ.

Напомним, по случаю первого празднования Дня Европы в Украине "Укрпочта" 9 мая объявила о выпуске марки по программе "EUROPA" – "Мир – самая высокая ценность человечества".

9 мая "Укрпочта" также запустила новую марку "Гвардия Наступления". В этот день во всех областных центрах Украины состоялось спецпогашение .