"Укрпошта" випустила аудіолистівки з голосами українських Героїв: як придбати

У рамках проєкту "Борітеся — вже поборюєте" "Укрпошта" створила 12 аудіолистівок з авторськими підписами, що "говорять" голосами сучасних українських Героїв. Серед них відважні бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що на листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення, а саме: командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова, військового Олександра Будька з позивним "Терен", пілота-винищувача Вадима Ворошилова "Karaya" та інших.

Крім того, у серії є листівки, присвячені тим, хто вже майже рік сталево тримає оборону, як на фронті, так і у тилу, зокрема, поштарям, залізничникам, зв’язківцям та енергетикам.

"Запустили 12 лімітованих аудіолистівок з авторськими підписами, що "говорять" голосами сучасних українських Героїв, у проєкті "Борітеся — вже поборюєте". Підготуйтесь, кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", - зауважив Ігор Смілянський, очільник "Укрпошти".

Придбати аудіолистівки із зображенням героїв можна в центральних відділеннях Укрпошти та на сайті.

Вартість однієї листівки — 40 грн. Весь прибуток буде направлений на дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, з нагоди першого святкування Дня Європи в Україні "Укрпошта" 9 травня оголосила про випуск марки за програмою "EUROPA" – "Мир – найвища цінність людства".

9 травня "Укрпошта" також запустила нову марку "Гвардія Наступу". Цього дня в усіх обласних центрах України відбулося спецпогашення.