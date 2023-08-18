"Укрпочта" ко Дню Независимости выпустит спецвыпуск "Украина-мать": что будет в наборе

Ко Дню Независимости компания "Укрпочта" представила специальный почтовый выпуск "Украина-мать". 18 августа стартовали предзаказы. Стоимость одного набора составляет 108 грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Именно "Родину-мать" выбрали для новой марки по случаю установки трезубца на монументе.

"Это наш формат принятия изменения контекстов и переосмысления. Замена советского герба на украинский тризуб — фундаментально один из них. Возможно, вслед за ним последует и смена названия — с "Родина-мать" на соответствующее "Украина-мать", – отметили в "Укрпочте".

Набор выпустят 24 августа, в него входит:

лист "Украина-мать";

конверт "Украина-мать";

карточка "Украина-мать. Вера";

карточка "Украина-мать.Надежда";

карта "Украина-мать. Любовь".

Дизайн создала художница Зинаида Кубарь. Тираж марки – 600 000, номинальная стоимость – U.

Напомним, недавно "Укрпочта" открыла продажу новой почтовой марки "Истребители зла", посвященную дню Воздушных сил ВСУ и современным западным истребителям F-16. Как отмечалось, с момента анонсирования марки 12 июля по 4 августа уже предзаказали 29,5 тыс почтовых наборов.

А первая военная марка "Русский военный корабель, иди…!", которую "Укрпочта" презентовала в апреле 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии, которую еще называют "филателистический Оскар".