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"Укрпочта" ко Дню Независимости выпустит спецвыпуск "Украина-мать": что будет в наборе
Ко Дню Независимости компания "Укрпочта" представила специальный почтовый выпуск "Украина-мать". 18 августа стартовали предзаказы. Стоимость одного набора составляет 108 грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Именно "Родину-мать" выбрали для новой марки по случаю установки трезубца на монументе.
"Это наш формат принятия изменения контекстов и переосмысления. Замена советского герба на украинский тризуб — фундаментально один из них. Возможно, вслед за ним последует и смена названия — с "Родина-мать" на соответствующее "Украина-мать", – отметили в "Укрпочте".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Набор выпустят 24 августа, в него входит:
- лист "Украина-мать";
- конверт "Украина-мать";
- карточка "Украина-мать. Вера";
- карточка "Украина-мать.Надежда";
- карта "Украина-мать. Любовь".
Дизайн создала художница Зинаида Кубарь. Тираж марки – 600 000, номинальная стоимость – U.
Напомним, недавно "Укрпочта" открыла продажу новой почтовой марки "Истребители зла", посвященную дню Воздушных сил ВСУ и современным западным истребителям F-16. Как отмечалось, с момента анонсирования марки 12 июля по 4 августа уже предзаказали 29,5 тыс почтовых наборов.
А первая военная марка "Русский военный корабель, иди…!", которую "Укрпочта" презентовала в апреле 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии, которую еще называют "филателистический Оскар".