Тренди ринку NFT-2024. Чому топ-10 найдорожчих NFT-зображень у світі оцінюються в мільйони доларів

Ринок NFT залишається терра інкогніта для багатьох учасників крипторинку. Це й логічно, адже складно зрозуміти, як деякі прості цифрові зображення можуть коштувати мільйони доларів, навіть якщо вони представлені в єдиному варіанті. Тож редакція Delo.ua вирішила розібратися в останніх трендах ринку NFT, зрозуміти причини високої вартості цифрових зображень та оцінити перспективи розвитку цього сегменту криптоекономіки. Наша команда підготувала адаптований переклад весняного огляду топ-10 найдорожчих NFT у світі від видання Techopedia.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Скільки грошей зосереджено на ринку NFT

Давайте спочатку згадаємо, що таке NFT. Невзаємозамінний токен або NFT – це унікальний цифровий актив на блокчейні, що підтверджує право власності на конкретний об'єкт, наприклад, мистецтво, музику або відео. Кожен NFT є унікальним і не може бути замінений іншим таким самим токеном.

У 2024 році ринок NFT переживає значне відновлення, за прогнозами Statista, цього року ринок може заробити $2,37 млрд та спостерігати щорічне зростання на 9,1%, потенційно досягнувши $3,36 млрд протягом наступних чотирьох років.

За даними CoinMarketCap, з моменту викарбування першого NFT у 2014 році загальна ринкова капіталізація ринку перевищила $4 млрд, а обсяги продажів за весь час перевищили $78 млрд.

Варто зазначити, що в цьому сегменті криптоекономіки існують відомі колекції NFT: наприклад, це Axie Infinity та Bored Ape Yacht Club (BAYC). Ці зображення часто потрапляють у заголовки газет. Вони вважається найдорожчими NFT, які коли-небудь продавалися. Але також є багато цифрових зображень, що нікому нецікаві та ніколи не будуть придбані. Тож як буде рухатися ринок NFT далі, насправді складно зрозуміти.

Як розвивався ринок NFT останні роки

Справжній бум ринку NFT стався наприкінці 2017 року із запуском блокчейн-ігор на основі Ethereum, таких як CryptoKitties, а згодом Axie Infinity. Вони зацікавили багатьох нових інвесторів та зайняли свою нішу на ринку цифрових предметів колекціонування. Чому інвесторам стало цікаво колекціонувати NFT? Тому що це можна було робити легко та невимушено: створюй ексклюзивні колекції та одночасно грай у веселу гру.

Також за останні сім років простір NFT зазнав значних змін, завдяки віртуальній нерухомості та музичній індустрії. Вони також додали ажиотажу в сегменті цифрових зображень.

"Значною тенденцією є інтеграція NFT з платформами метавсесвіту, де вони використовуються для аватарів, власності та доступу до ексклюзивних подій. Іншою помітною тенденцією є зосередження на розбудові громади та корисності. NFT, які пропонують реальні переваги або членство в ексклюзивних групах, стають все більш популярними", - зазначає генеральний директор і співзасновник COZ Тайлер Адамс.

Адамс додав, що поява технології незамінних предметів (NFI) дозволила більшій кількості людей увійти в галузь, дозволивши їм зв’язати фізичну та цифрову сфери.

"Технологія NFI - це двері для масового впровадження Web3, що дозволяє особам доводити право власності на фізичний об’єкт і дозволяти певні дії в ланцюзі чи поза ним. Це розширює горизонти для реальних додатків, навіть для тих, хто майже не знайомий зі сферою блокчейну", - каже експерт

Проте автор книги "NFT: From Zero to Hero" Енді Ліан вважає, що на ринку NFT продовжують домінувати інші чинники:

мистецтво,

участь знаменитостей і спортсменів,

ігрова індустрія.

Які NFT увійшли у топ-10 найдорожчих зображень усіх часів

Щоб розібратися в актуальних трендах ринку NFT, варто згадати, які ж цифрові зображення стали найбільш дорогими інвестиціями на крипторинку за всю його історію.

Тайлер Адамс з COZ пояснив, що найцінніші NFT часто "мають кілька спільних рис". Зокрема, часто цифрові зображення створюють видатні художники або залучають відомі бренди. Наприклад, "Everydays: The First 5000 Days" вважається найдорожчим лотом, оскільки був проданий за понад $69 млн.

"Ці NFT часто мають унікальне або історичне значення, відзначаючи ключові моменти цифрової чи мистецької історії. Вони також мають тенденцію отримувати велику увагу ЗМІ, що підвищує попит і цінність. Більше того, багато з цих новаторських NFT представляють інноваційні концепції або використовують технології новими способами, що відрізняє їх від більш звичайних пропозицій", - звертає увагу Адамс.

А тепер давайте дізнаємося, які найдорожчі NFT представлені в нашому весняному рейтингу.

Перше місце. "The Merge" було продано за $91 млн

"The Merge" продали за $91,8 млн. Джерело: Techopedia.

Найдорожчим проданим NFT є зображення "The Merge". Ця колекція NFT була створена цифровим художником Паком. Ціна продажу склала $91,8 млн. Причому продати лот вдалося лише за 48 годин після випуску 3 грудня 2021 року на ринку NFT Nifty Gateway.

"The Merge" вважається не тільки найдорожчим реалізованим лотом у мистецтві NFT. Також це зображення має найбільшу вартість серед творів NFT-мистецтва, що здійснив живий художник серед цифрових чи фізичних копій.

Друге місце. "Everydays: The First 5000 Days" коштує $69 млн

"Everydays: The First 5000 Days" був проданий за $69,3 млн. Джерело: Techopedia.

Наступним у нашому списку найдорожчих проданих NFT став цифровий твір від Beeple. Він також відомий як Майкл Вінкельман. Його "Everydays: The First 5000 Days" вийшов на аукціоні Christie’s у березні 2021 року та був проданий за $69,3 млн.

Ілюстрацію придбав Вігнеш Сундаресан (Метакован), криптовалютний інвестор та засновник Metapurse.

Третє місце. "Clock" досяг вартості у $52 млн

"Clock" був проданий за $52,7 млн. Джерело: Techopedia.

"Clock" - це єдиний NFT, який підраховує, скільки днів засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж провів у в’язниці. Він займає третє місце в топі найдорожчих цифрових зображень, що були продані у криптовсесвіті.

NFT є результатом співпраці між Ассанжем і Паком. Лот був проданий за $52,7 млн. Ця подія відбулась 9 лютого 2022 року.

Цифрове зображення NFT було створено, щоб допомогти фінансувати захист Ассанжа під час судових розглядів.

Четверте місце. "Human One" коштує $28 млн

"Human One" продано на аукціоні за $28,9 млн. Джерело: Techopedia.

Ще один NFT від Beeple має назву "Human One". Це гібридний цифровий і фізичний твір мистецтва, який 9 листопада 2021 року було продано на аукціоні за $28,9 млн.

Вважається, що унікальний твір мистецтва "Human One" - це "історія першої людини, яка народилася в метавсесвіті", яке продовжить розвиватися протягом життя Beeple.

П’яте місце. "CryptoPunk #5822" оцінили у $23 млн

"CryptoPunk #5822" було продано за $23,7 млн. Джерело: Techopedia.

"CryptoPunks" або “Криптопанки” - це серія з 10 000 унікальних персонажів піксельного мистецтва, створених студією Larva Labs як NFT на блокчейні Ethereum. Кожен “CryptoPunk” має набір унікальних характеристик. Більшість “CryptoPunks” є людьми, однак деякі з найрідкісніших творів зображують зомбі, людиноподібних мавп та прибульців.

"CryptoPunk #5822" - один із дев’яти інопланетних панків у колекції, що робить його рідкісним і цінним. Генеральний директор компанії Chain Діпак Тапліял купив NFT 13 лютого 2022 року за $23,7 млн.

Шосте місце. "CryptoPunk #3100" досяг $16 млн

“CryptoPunk #3100” був проданий за 4500 ефірів. Джерело: Techopedia.

Другим у списку найдорожчих NFT серед серії "CryptoPunks" стало цифрове зображення “CryptoPunk #3100”. Лот був проданий за 4500 ефірів, на суму понад $16 млн у березні 2024 року.

Раніше інопланетянин-панк із пов’язкою на голові був проданий 11 березня 2021 року за $7,58 млн.

Деякі криптокористувачі у соцмережі X ("Твіттер") відреагували на покупку “CryptoPunk #3100” як на знак того, що бичачий ринок NFT повернувся.

Сьоме місце. "CryptoPunk #7523" продали за $11 млн

“CryptoPunk #7523” був проданий за $11,8 млн. Джерело: Techopedia.

Криптоінвестори часто купують лоти колекції "CryptoPunks" за шалені гроші. Тому логічно, що “CryptoPunk #7523” посів сьоме місце в цьому списку найдорожчих NFT.

Це єдиний панк у колекції, який носить хірургічну маску, і ще один із дев’яти інопланетян. Він був проданий за $11,8 млн. Лот наразі належить Sillytuna, згідно з інформацією аукціону Sotheby’s.

Восьме місце. "TPunk #3442" оцінюється у $10 млн

“TPunk #3442” купили за $10,5 млн. Джерело: Techopedia.

Ще один цікавий об’єкт з колекції "CryptoPunks" - “TPunk #3442”. Це NFT зображення придбав генеральний директор Tron Джастін Сан 31 серпня 2021 року. Покупка обійшлась у $10,5 млн.

Дев’яте місце. "CryptoPunk #4156" купили за $10 млн

"CryptoPunk #4156" купили за $10,3 млн. Джерело: Techopedia.

"CryptoPunk #4156" - це одна з 24 мавп у колекції “CryptoPunk”. Її було продано за $10,3 млн.

Зараз цей NFT лот належить особі за адресою 0x67954a. Власник не виставив його на продаж.

Десяте місце. "CryptoPunk #5577" досяг оцінки у $7 млн

“CryptoPunk #5577” продали за $7,7 млн. Джерело: Techopedia.

Ще одну з 24 мавп із колекції "CryptoPunks", яка має назву “CryptoPunk #5577”, купив гендиректор Compound Finance Роберт Лешнер. Ціна покупки склала за $7,7 млн.

Найдорожчі цифрові зображення замикає лот із "ковбойським капелюхом". Ці дані в рейтингу залишаються актуальними станом на середину весни-2024.

Рахуємо гроші: що входить в оцінку вартості NFT

Тайлер Адамс пояснив, що загалом оцінка вартості NFT пов’язана як із суб’єктивними, так і об’єктивними чинниками. Хоча репутація художника може стати в нагоді, як у випадку з NFT-зображеннями, що були створені Beeple. Інші фактори також мають значення під час визначення найдорожчого NFT, який коли-небудь продавався.

"В комерційних товарах дефіцитність і унікальність мають вирішальне значення щодо їх вартості. Також працює й формування цінності NFT. Якщо цифрове зображення має обмежені видання або має унікальні функції, часто такі зображення мають вищу вартість. Походження або історія володіння може додати NFT привабливості, особливо якщо раніше ним володіла знаменитість або видатна особа у світі технологій", - говорить експерт.

Енді Ліан додає, що попит і пропозиція NFT теж можуть вплинути на їх майбутню ціну та корисність. Крім того, підтримка знаменитостей також може мати вирішальне значення для встановлення цінності зображення.

"Знаменитості можуть використовувати свої великі та лояльні фан-бази для просування NFT серед ширшої та різноманітнішої аудиторії. Це може підвищити обізнаність і інтерес до проекту, а також потенційних покупців і колекціонерів. Знаменитості також можуть використовувати свою репутацію для впливу на NFT, роблячи їх більш привабливими та заслуговуючими довіри для інвесторів", — сказав Ліан.

Майбутнє NFT: інтеграція метавсесвіту та покращена сумісність

Ліан пояснив, що інтеграція метавсесвіту є однією з тенденцій, яка може стати рушієм майбутнього NFT, забезпечуючи кросплатформну сумісність, доступність і занурення. Крім того, співпраця у сфері децентралізованого фінансування (DeFi) може ще більше підвищити цінність NFT, надаючи нові засоби їх фінансування, інвестування та торгівлі, що сприятиме подальшому прийняттю.

Адамс додав, що покращена сумісність між блокчейн-платформами може ще більше збільшити корисність і привабливість цих об’єктів у найближчому майбутньому.

"Під час розвитку нормативно-правової бази навколо NFT на ринку може зрости стабільність і довіра, що залучить більше інституційних інвесторів. Технологічні досягнення, такі як рішення рівня 2, можуть знизити транзакційні витрати та підвищити стійкість, зробивши NFT більш доступними та привабливими. Також очікується інтеграція NFT з технологіями AI, AR і VR, що потенційно призведе до нових форм інтерактивного цифрового мистецтва", - прогнозує експерт.