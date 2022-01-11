Криптобиржа Binance назначила генерального менеджера в Украине

Крупная криптовалютная биржа Binance заявила о назначении генерального менеджера в Украине. Эту должность займет Кирилл Хомяков.

Об этом сообщает пресс-служба Binance.

Как отмечается, назначение генерального менеджера в Украине является частью стратегии компании по усилению присутствия в регионе.

Кирилл Хомяков имеет большой опыт работы в финансовой сфере и сфере банковских технологий Украины. Он занимал лидирующие позиции в Intesa San Paolo, BNP Paribas, Пиреус-Банке, а также Меллон Украина.

Кроме того, за плечами Кирилла Хомякова пятилетний опыт развития бизнеса в Украине и Европе крупнейшего мирового провайдера финансовых услуг – Fiserv Inc (NSDQ).

С 2019 года Кирилл Хомяков занимал пост главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

В Binance Кирилл Хомяков будет отвечать за укрепление позиций на локальном рынке, реализацию глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями в Украине.

Ранее генерального менеджера в Украине не было, а развитием сервиса на украинском рынке занимался директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. Именно ему будет отчитываться генеральный менеджер Binance в Украине.

“Binance – уникальная криптовалютная организация, которая за четыре года продемонстрировала колоссальный рост от инновационного криптостартапа до глобальной финансовой экосистемы. Как на глобальном, так и на локальном уровне мы понимаем важность привлечения в нашу команду ведущих специалистов в областях GR, маркетинга и управления”, — сказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

Отметим, Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.

Напомним, Bloomberg оценил состояние генерального директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао в 96 млрд долларов. Таким образом, глава торговой платформы стал самым богатым человеком в сфере криптовалют.

Ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua Чанпен Чжао рассказал о секретах развития криптобирж и о перспективах новых продуктов и криптовалют.