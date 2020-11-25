"Рынок криптовалют может вырасти, как минимум, в 1000 раз", — Чанпэн Чжао, Binance

Наиболее узнаваемым лицом блокчейн-индустрии сегодня без преувеличения является основатель и генеральный директор Binance миллиардер Чанпэн Чжао. Для криптовалютного сообщества он просто — CZ.

Delo.ua узнавало у CZ секреты развития криптобирж, оценивало шансы "новичков" занять свое место рядом с Binance, перспективы развития новых продуктов и криптовалют, в частности — украинской е-гривни, возможность выпуска которой рассматривает НБУ. Мы говорили о влиянии COVID-19 на рынок криптовалют, выясняли возможности партнерства между традиционными и криптовалютными организациями… В общем — о многом говорили. Так что разговор вышел интересным.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как пришло решение основать Binance?

Идея запуска криптовалютной биржи не была новой. Такая идея приходила в голову каждому, кто становился частью криптовалютного рынка. Я думал об этом еще в 2013 году, когда я вошел в индустрию. Идея снова появилась в 2015 году, когда мы основали компанию, которая впоследствии и стала Binance. Оба раза мы думали, что рынок все еще слишком мал, а мы еще не готовы. В 2017 году мы почувствовали, что вот сейчас то самое время, и стартовали.

Насколько все четко было просчитано в вашем проекте? Расчеты на то, что уже за несколько месяцев криптобиржа сделает вас миллиардером, закладывались с самого начала?

Наши первоначальные ожидания заключались в том, что, если мы сможем войти в десятку лучших бирж за три года, это уже будет значительным достижением. Слова "миллиардер" никогда не фигурировало в моей голове. Мы знали, что у нас есть неплохие шансы построить надежную биржу. Так что мы просто пошли на это.

Насколько вообще этот проект был для вас рисковым? Каким и в чем был риск, что запуск Binance может провалиться?

Как и в любом стартапе, было много рисков. На мой взгляд, существует 100 пунктов, которые нам нужно было делать хорошо, чтобы выжить. Если мы провалили хотя бы один из них, это могло нас убить. Мы должны были выложиться на 200%, сделать все, что мы умеем и можем, а потом и еще немного. Мы были полностью преданы делу.

Как Binance удалось завоевать лидирующие позиции? Какую роль здесь сыграли, и какие именно просчеты конкурентов? Сколько времени понадобилось на то, чтобы их изучить? В чем ваши преимущества?

Я считаю, что для успеха в бизнесе все сводится к основам, продуктам и услугам. Волшебных пуль нет. Что касается продукта, то большинство других бирж имели более медленные системы для обмена. Мы знали, что у нас есть система быстрого обмена, что очень важно для торговли. И пользователи не могли не заметить эту разницу в скорости, даже просто торгуя вручную. У большинства бирж был неудобный интерфейс, часто требующий от пользователей прокрутки вверх и вниз по несколько раз, чтобы разместить заказ. Мы сделали торговый экран Binance полноэкранным без необходимости прокрутки, что намного удобнее для пользователей. С тех пор очень многие скопировали наш дизайн.

В то время две наиболее популярные криптобиржи работали за пределами США, они имели версии продукта только на английском языке и были доступны только в интернет-браузере (без мобильных устройств). В первый месяц работы мы добавили девять языков, предлагая по-настоящему систему глобального обмена. Сегодня Binance доступна более чем на 22 языках.

У большинства бирж в 2017 году не было мобильных приложений. Binance создала мобильное приложение уже через два месяца после запуска. Опять же повторюсь, что после этого многие скопировали и наше приложение.

До появления Binance, если у пользователей возникал вопрос, часто приходилось ждать по два месяца, чтобы получить ответ от службы поддержки. Binance задала новую скорость обработки запросов от пользователей — максимум 24 часа, а как правило в течение нескольких минут. Опять же, многие другие биржи обратили на это внимание, и теперь мы видим, что уровень обслуживания всей отрасли сейчас на достойном уровне.

Binance стала также первой биржей, которая предложила распределение топлива за оплату комиссий в сети (gas) и аирдропы. Многие монеты, например, такие, как NEO, генерируют GAS (еще один токен), если вы держите его в собственном кошельке. Binance — первая биржа, которая предоставила эту возможность своим пользователям. Безусловно, потом такая возможность появилась на многих других биржах.

Список можно продолжить. Оглядываясь назад, можно сказать, что эти действия помогли нам привлечь наших пользователей. Основной принцип заключается в том, что Binance всегда будет работать на благо интересов наших пользователей.

Читайте также: Криптобиржа Binance запустила в Еврозоне платежную карту

Сейчас, с вашей точки зрения, у новичка есть шанс развиться подобно Binance до уровня лидера рынка или основные игроки уже больше никого не пропустят?

Шанс есть всегда! И будущее всегда дает нам больше возможностей, чем прошлое. Но чтобы занять лидирующие позиции в высококонкурентной отрасли, вы должны иметь возможность предложить продукты и услуги, которые в десятки раз лучше, чем уже представленные на рынке. Я считаю, что существует очень много новых возможностей для бирж или децентрализованных финансовых сервисов. Предела нет. Нужно продолжать создавать.

Согласно вашей статистике объем торгов на Binance во втором квартале вырос с 222 млрд долларов до 336 млрд долларов. Как объясняется такой рост?

Мы запустили Binance Futures год назад и наблюдаем положительный рост показателей платформы. Начиналось все с того, что мы работали над сбором и анализом отзывов пользователей спотовой торговли, в том числе и на других биржах. И их опыт показал нам, что все далеко не идеально. Пользователи рассказали, что часто сталкиваются со сбоями или нестабильностью системы, им не нравятся интерфейсы, плохая система управления рисками, которая создает замкнутую среду, ставящую в невыгодное положение участников рынка.

Надежный и стабильный рынок деривативов важен для всей экосистемы. Мы запустили Binance Futures только после нескольких месяцев планирования и тестирования, когда мы были уверены в наших системных технологиях. У нас было не так много фичей, и мы начали с одного продукта — бессрочных фьючерсов с маржой на биткоины и USDT, так как мы хотели убедиться, что сможем правильно разработать этот первый продукт. Мы сосредоточились на пользовательском опыте и инновациях, от внедрения дизайна маржинальных контрактов USDT до структуры комиссий, ориентированной на первого покупателя. До конца 2019 года мы постепенно ввели фьючерсные пары ETHUSDT и BCHUSDT, а в течение 2020 года мы масштабировали наши предложения.

В "Черный четверг" 12 марта 2020 года рынок сам обратил на нас внимание. Именно этот день сильно повлиял на традиционные и на криптовалютные рынки. В то время другие биржи деривативов столкнулись со значительными сбоями, мы работали нормально, и пользователи поняли, что наша платформа надежна, и может выдерживать высокую волатильность и большие объемы (наш механизм сопоставления на уровне Nasdaq способен выполнять более 100000 транзакций в секунду со средней задержкой 5 миллисекунд).

Рассматривая работу Binance Futures во втором и третьем кварталах, мы хорошо уловили настроения рынка. По мере того, как этим летом рынок перешел от биткоинов к альткойнам и DeFi, мы соответствующим образом отреагировали на настроения рынка и расширили линейку наших продуктов, предложив пользователям больше возможностей для диверсификации. Пользователи также могут видеть, что мы балансируем наши предложения биткоинов и альткоинов. В настоящее время объемы фьючерсов на альткоины на Binance составляют около 40%.

В июне этого года мы запустили квартальные фьючерсы, чтобы дополнить существующую линейку наших продуктов perpetual futures. В июле мы классифицировали наши фьючерсы по тому, были ли они COIN-маржинальными или USDT-маржинальными, что позволило пользователям удобно определять, предпочитают ли они иметь маржу в USDT или конкретных монетах.

Мы также запустили сервис с historical data, который позволяет институциональным клиентам тестировать свои стратегии на исторических данных перед тем, как начать торговлю на нашей платформе.

В августе мы представили фьючерсы на DeFi Composite Index Futures — торгуемый актив, который позволяет пользователям отслеживать и участвовать в рынке DeFi вместо или в дополнение к мониторингу отдельных проектов DeFi. В начале октября цены на DeFi упали, но сейчас мы видим, что СМИ активно используют наш индекс DeFi, а это является в достаточной мере положительным фактором, ведь наш продукт является индикатором для измерения настроений рынка. На сегодняшний день у нас есть широкий спектр продуктовых предложений по 4 категориям продуктов: 62 маржинальных фьючерса USDT, 20 монетных маржинальных фьючерсов, 26 BLVTs и 5 опционов.

Рост платформы — это результат усердной работы профессиональной команды над созданием и функционированием надежной торговой платформы, а также глубокое понимание криптовалютного рынка. Самый последний отчет CryptoCompare показал, что Binance Futures показала самый высокий объем торгов в сентябре, обогнав других участников рынка.

Какой запас роста здесь еще видите?

Я считаю, что уровень принятия криптовалюты пока составляет всего 0,1%. То есть сегодня у 1 из 1000 человек есть криптовалюта. Рынок может вырасти как минимум в 1000 раз. Дальнейший размер криптовалютного рынка не следует оценивать с традиционным фиатным. Точно так же не стоит оценивать потенциал компании Uber только с перспективы использования помощью такси. Криптовалюта может намного больше, чем фиат.

Криптовалюта и блокчейн-технология развиваются очень быстро, поэтому все, что происходит на рынке, это действительно интересно, динамично и имеет большой потенциал. Помимо деривативов для существующих криптоактивов, таких как Биткоин, существуют перспективы для большего развития индустрии деривативов, когда на рынке появятся другие формы токенизированных активов и товаров.

Криптоиндустрия еще очень молода, по сравнению с традиционными финансами. Размер рынка криптовалютных деривативов примерно в 3-4 раза больше основного рынка криптоактивов. На традиционном рынке это соотношение примерно в 100–1000 раз больше. Так что есть большой потенциал для роста.

Видите ли вы предпосылки к снижению объемов торгов деривативами? Просчитывали такую возможность? Какие факторы здесь могут стать решающими?

Криптовалютные деривативы важны для растущего рынка криптовалют, так как они добавляют ликвидность и возможности хеджирования. В долгосрочной перспективе более крупный и сильный рынок деривативов принесет пользу крипторынку, например обеспечив лучшую стабильность. Криптоиндустрия молода, поэтому многие криптоактивы еще постоянно развиваются и улучшаются. Но не все криптоактивы или проекты в конечном итоге станут успешными. Вообще, деривативы — это более продвинутые продукты. Поэтому, когда некоторые криптоактивы становятся нежизнеспособными или сильно меняются, это может потенциально повлиять на доверие рынка, особенно неопытных пользователей.

Волатильность на криптовалютных рынках значительно выше, чем на традиционных рынках. Поэтому соответствующее и правильное обучение пользователей очень важно для понимания аудиторией рисков при торговле деривативами. Скорость развития криптовалютного рынка тоже может, мягко говоря, удивить пользователей. Для всей криптоиндустрии важно работать вместе и развивать этот растущий рынок, выстраивая долговременную экосистему и обучая сообщество.

"Крипто-компании выиграют от открытости и масштаба, которые могут дать традиционные организации"

Недавно вы отмечали, что институциональные инвесторы все чаще инвестируют в Биткоин, чтобы застраховаться от инфляции, поскольку традиционные активы находятся под давлением из-за макроэкономического шока, вызванного COVID-19". Ваше мнение — к чему это в итоге может привести?

COVID-19 очень четко подсветил макроэкономические проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, и в результате все стали еще больше осознавать проблему инфляции и то, как она может повлиять на бизнес и на обычных людей. В этом году мы стали свидетелями несколько громких кейсов использования биткоинов институциональными инвесторами. В августе Microstrategy, котировки которой размещены на Nasdaq, стала первой публичной компанией, которая хранит криптовалюту в своих резервах, а именно 425 миллионов долларов в биткоинах.

Платежная компания Square, основанная генеральным директором Twitter Джеком Дорси, в октябре объявила о приобретении биткоинов на сумму 50 миллионов долларов. Стратеги JP Morgan опубликовали отчет, в котором говорится, что инвестиции Square приведут к тому, что "другие платежные компании [следят] за инвестициями клиентов в биткоины или рискуют остаться позади".

Включение биткоина институциональными инвесторами в свою финансовую стратегию и стратегию хеджирования является положительным фактором. Это поможет узаконить биткоин и повысить уровень осведомленности аудитории о криптовалюте, в том числе для хеджирования от долгосрочной инфляции.

Это также может привести к расширению возможностей партнерств между традиционными и криптовалютными организациями. Традиционным учреждениям потребуется опыт специалистов по криптографии, например, в области решений для хранения, токенизации и развития одноранговых сетей. Крипто-компании, в свою очередь, выиграют от открытости и масштаба, которые могут дать традиционные организации. Это означает, что мы увидим рост осведомленности о криптовалюте, и мы надеемся, что это поможет ускорить массовое внедрение криптовалют.

Многие государства, в том числе Украина, сегодня занимаются разработкой своей цифровой валюты. Как оцениваете перспективы таких е-валют?

Сейчас многие центральные банки занимаются полномасштабными исследованиями CBDC и даже проводят различные эксперименты с ее внедрением. С точки зрения проникновения блокчейн-технологий в повседневную жизнь людей такие инициативы вызывают только уважение. Действительно здорово понимать, что вскоре блокчейн может стать технологией, которая может быть использована повсеместно.

В этом процессе важно обратить внимание на образовательные меры. Люди во всем мире должны быть готовы к таким инновациям, но на социальную координацию и адаптацию может уйти много времени. Стоит отметить, что позиции многих центральных банков и их отношение к CBDC изменились и регуляторы стали более восприимчивыми к инновациям, особенно с точки зрения исследований и обмена знаниями с участниками рынка цифровых активов.

Оцените в отдельности перспективы развития спотовой, маржинальной и фьючерсной торговли. Какой сейчас уровень объемов в каждом из видов?

Binance начинала именно со спотовой торговли, и мы благодарны за поддержку нашего сообщества, которую мы получили. Сегодня мы лидируем на рынке как по споту, так и по фьючерсам. Наш подход является последовательным: мы всегда прислушиваемся к сообществу, учитываем отзывы и предлагаем продукты в соответствии с запросами и пожеланиями пользователей.

Рост деривативов был сильным и ускорялся во всей отрасли. Согласно данным TokenInsight, объемы на рынке производных криптовалют в первом и втором квартале превысили 2 триллиона долларов (объем во втором квартале 2020 года увеличился на 165% в годовом исчислении по сравнению со вторым кварталом 2019 года). TokenInsight сообщил, что соотношение спотовых цен к деривативам составляет примерно 73:27, а прогнозируемый объем торговли фьючерсами к 2021 году, будет вдвое больше, чем спотовый рынок. На Binance объем наших фьючерсов уже примерно в три раза больше, чем спотовый.

В 2005 году в вас была неудачная попытка основать компанию, предлагающую высокочастотные торговые системы для брокеров. Сейчас эта идея сидит еще где-то внутри вас или вы уже с ней распрощались? Какие перспективы здесь видите?

Стартап 2005 года был моей третьей итерацией в разработке систем обмена. Binance — пятая. Этот опыт определенно очень ценен для меня. Сегодня я на 100% сосредоточен на Binance. Никаких других сторонних проектов, даже в качестве советника (консультанта). Лично я не инвестирую ни в какие проекты. Все делается через Binance. Тем не менее Binance инвестирует очень много средств в отрасль. Нам нравится помогать отрасли расти.

Каким видите дальнейшее развитие Binance? Планов объединиться с другими криптобиржами или "поглотить" кого-то нет? Стоит ли ожидать от вас новых проектов?

Binance продолжит работу над созданием продуктов и инфраструктуры нового уровня для криптовалютной и финансовой экосистемы, которая позволит ускорить развитие индустрии и расширит доступ к финансам. Мы верим, что в будущем Binance станет децентрализованной и открытой платформой.

В долгосрочной перспективе мы не планируем слияния и поглощения. Это скорее дело случая. Когда мы встречаем сильные команды, которые готовы работать вместе с нами, мы заключаем сделку. Мы много инвестируем в отрасль и продолжим инвестировать в продукты, которые нравятся пользователям.

Читайте также: В Украине создали союз по развитию рынка криптовалют с участием Binance

Роскомнадзор недавно внес Binance в реестр запрещенных сайтов. Какие могут быть последствия? Можно ожидать чего-то подобного в Украине, других странах?

В Binance мы соблюдаем правила и нормы и гарантируем, что услуги и сервисы предоставляются в соответствии с требованиями тех юрисдикций, в которых мы работаем.

Криптовалютный рынок ориентирован на глобальную аудиторию, и так как он является передовым сектором, а его развитие очень стремительное, регулирование во многих регионах пока находится на начальной стадии. В конечном итоге все стороны хотят регулирования, которое будет активно способствовать внедрению инноваций и открытому рынку.