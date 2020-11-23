Финансы 1 час назад

В Украине создали союз по развитию рынка криптовалют с участием Binance

В союз "Виртуальные активы Украины" вошли организация Blockchain4Ukraine и юрфирмы Arzinger и Juscutum

В Украине создали союз по развитию рынка криптовалют с участием Binance В Украине создали союз по развитию рынка криптовалют с участием Binance

Общественная организация Blockchain4Ukraine, юридические компании Arzinger и Juscutum и крупнейшая в мире криптобиржа Binance 22 ноября создали общественный союз "Виртуальные активы Украины". Согласно пресс-релизу, основной целью организации будет развитие рынка виртуальных активов в Украине и его интеграция в мировой криптовалютный рынок.

Генеральным директором и главой совета директоров ВАУ избран директор Blockchain4Ukraine Константин Ярмоленко, а наблюдательный совет возглавил руководитель межфракционного объединения депутатов Верховной Рады Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа").

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Последний, в частности, назвал одним из приоритетов принятие до конца текущего года законопроекта №3637 о виртуальных активах.

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"Наша цель проста — легализовать виртуальные активы в стране и упрочить мировое лидерство Украины. Мы хотим внедрить технологию блокчейн в государственные реестры и запустить механизм токенизации государственных и корпоративных активов для привлечения инвестиций в экономику Украины, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса", — сообщил в свою очередь Ярмоленко.

По словам директора Binance в Восточной Европе Глеба Костарева, для Binance Украина является одним из приоритетных рынков.

"Украина занимает одно из лидирующих мест среди стран Европы по количеству людей, знакомых с крипто-индустрией и торгующих криптовалютами... Инициатива по созданию общественного союза "Виртуальные активы" будет еще больше способствовать популяризации криптовалюты в стране и распространению технологии, а также созданию благоприятного делового климата для местного крипто-сообщества", — заявил он.

Отметим, что в начале ноября Binance начала блокировать учетные записи пользователей из США. В сентябре криптобиржа запустила в Еврозоне платежную карту.

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