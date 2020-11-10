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Валюта 10 минут назад

Криптобиржа Binance начала блокировать американских пользователей

Решение о блокировке аккаунтов компания приняла после того, как американские регуляторы обвинили владельцев биржи BitMEX в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил Комиссии по срочной биржевой торговле

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Криптовалютная биржа Binance начала блокировать учетные записи пользователей из США. В частности, в электронной рассылке компания рекомендует майнерам вывести деньги в течение 90 дней, передает The Block.

Как отмечает издание, к этому времени американские клиенты биржи указывали при регистрации, что не имеют отношения к США.

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Однако теперь Binance рассылает электронные письма на основе их IP-адресов.

"Согласно нормативным требованиям, мы не можем предоставлять услуги гражданам или резидентам США", — сказано в письме.

При этом, Binance предложила пользователям перейти на Binance US или другие американские платформы.

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Решение о блокировке аккаунтов компания приняла после того, как американские регуляторы обвинили владельцев биржи криптовалютных деривативов BitMEX в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил Комиссии по срочной биржевой торговле.

Ранее Binance представила лендинговую DeFi-платформу Wing для выращивания новых токенов и выделила $100 млн на поддержку экосистемы децентрализованных финансов.

Напомним, 24 июня криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткойн и Tether за украинскую гривню.

В апреле площадка позволила приобретать криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard пользователям из 19 стран, включая Россию и Украину.

 

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