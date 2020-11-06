Биткойн побил двухлетний рекорд стоимости

6 ноября 2020 года стоимость криптовалюты биткойн приблизилась к рекордной отметке $16 000. По состоянию на 11:15, цена биткойна составляла $15 443,7 за монету.

По данным CoinMarketCap, это является рекордным показателем с января 2018 года, когда стоимость криптовалюты достигла $16 150.

При этом, на рынке биткойн-фьючерсов открытый интерес достиг максимальной отметки в $5,7 млрд. 5 ноября оборот в ходе торговой сессии составил $41 млрд, что лишь на $2 млрд меньше, чем во время мартовского обвала.

В течение последнего месяца стоимость биткойна выросла более, чем на 40% и достигла пиковой цены в $15 968 (биржа Bitstamp). После этого последовала краткосрочная коррекция.

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Стоит отметить, что абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткойна составляла $20 089.

Однако после этого биткойн стал стремительно терять в цене, и уже через год — 15 декабря 2018 года — его стоимость составляла всего лишь $3126. Со временем главная мировая криптовалюта подорожала на 400%.

По мнению аналитиков компании Binance Research, существует несколько недавних факторов, которые, с большой вероятностью, положительно повлияли на цену BTC:

– PayPal запустила кастодиальные криптосервисы с потенциальным охватом до 26 миллионов человек по всему миру.

– повальное увлечение DeFi пошло на спад, о чем свидетельствуют большие просадки цен на токены (например, YFI, UNI) от их исторических пиков. Это могло быть объяснено тем, что отдельные лица и институциональные инвесторы перебалансировали свои портфели в сторону относительно менее рискованных криптоактивов, таких как Биткоин.

– недавнее изменение цен на биткойн может быть также связано с увеличением общественного признания его потенциала в качестве глобального макро-хедж-актива. Недавнее повышение цен с $13 500 могло быть вызвано развивающейся нестабильностью результатов выборов в США в 2020 году. Кроме того, отсутствие альтернативных безопасных активов также могло иметь место из-за недавних последствий COVID-19;

– 5 ноября Министерство юстиции объявило об аресте 69,37 тысяч биткойнов (в настоящее время оцениваемых более чем в $1 млрд), которые когда-то принадлежали основателю Silk Road Россу Ульбрихту после расследования, начатого ранее в этом году. На сегодняшний день это была самая крупная конфискация биткойнов правительством. Это объявление могло способствовать изменению цен, поскольку инвесторы признали, что собственность Министерства юстиции фактически блокировала предложение до потенциального аукциона, который состоится позднее после закрытия дела.

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– такие крупные компании, как MicroStrategy и Square, инвестируют часть своего бюджета в BTC. Эти объявления (и их соответствующие быстрые положительные результаты) потенциально могли еще больше укрепить статус биткойна как отдельного класса активов, покупку которой многие боятся пропустить. Также новости об интересе к BTC традиционных финансовых организаций, таких как DBS, предлагающего платформу для торговли цифровыми активами для клиентов, и слухи о том, что JP Morgan запустит службу хранения криптовалют.

Напомним, 2 августа 2020 года курс Bitcoin превысил отметку в $12 тысяч — впервые с августа 2019 года.

Перед этим главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун прогнозировал скорый рывок цены биткойна к уровню сопротивления на $13 тысяч.