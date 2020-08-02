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Валюта 1 час назад

Bitcoin преодолел отметку в $12 тысяч — впервые за год

На данный момент стоимость криптовалюты снова снизилась до $11 110

Bitcoin. Фото: Getty Images Bitcoin. Фото: Getty Images
Bitcoin. Фото: Getty Images

За последние сутки курс главной криптовалюты Bitcoin превысил отметку в $12 тысяч — впервые с августа 2019 года.

Об этом информирует портал Binance.

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Впрочем, по состоянию на сегодняшний день стоимость криптовалюты снизилась до $11 110.

Как пишет The National, после 50-процентного спада цены на криптовалюту выросли до примерно $4 000 (14 680 Dh) в середине марта, когда паника на фоне пандемии COVID-19 охватила финансовые рынки, стоимость криптовалюты вернулась к росту.

По данным исследовательской компании Kaiko, Bitcoin меньше связан с золотом и акциями. Именно это делает его привлекательным для некоторых хедж-фондов, зарабатывающих за счет колебаний на рынке.

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Как сообщалось, цена на Bitcoin в середине марта 2020 года упала на 50% — это одно из крупнейших падений криптовалюты в истории.

Ранее стоимость одной из самых популярных криптовалют в мире, Bitcoin, впервые на протяжении последних трех месяцев внезапно выросла почти на 20%.

В частности, с начала этой недели стоимость криптовалюты достигла $11 тысяч.

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